Tréner Craig Ramsay si užíva oslavy: Zničili mi oblek aj košeľu

Bronzoví medailisti z olympijského hokejového turnaja v Pekingu sa v utorok vrátili domov na Slovensko, kde ich čakalo veľkolepé privítanie. Potlesku sa im dostalo už po prílete na viedenské letisko Schwechat, kde ich v príletovej hale vítali prví fanúšikovia a lovci autogramov.

Následne autobus s hráčmi zamieril do Bratislavy, kde ich najprv čakali mediálne povinnosti a následne sa mali vydať na okružnú jazdu kabrioautobusom po meste. Oslavy mali vyvrcholiť programom na pódiu na Námestí SNP.

Slovenskí reprezentanti na ceste k historickému bronzu na ZOH dokázali zdolať niekoľko silných tímov. Vo štvrťfinále vyradili USA (3:2 po nájazdoch), v súboji o tretie miesto zdolali Švédov 4:0. Podľa trénera Craiga Ramsayho bol dôležitým momentom, keď po úvodných dvoch prehrách v skupine s Fínskom (2:6) a Švédskom (1:4) priletel do Pekingu šéf zväzu Šatan, spoločne aj s videoanalytikom Igorom Andrejkovičom. Ich príchod akoby nakopol tím a ten sa odrazil k víťazstvám.

"Keď prišli Miro a Igor, všetko sa zmenilo. Odvtedy išlo všetko, ako malo. Aj keď sme prehrali prvé dva zápasy, veril som, že sme dostatočne dobrí, aby sme zvíťazili. Vyslali sme v priemere 40 striel na zápas a hrali sme dobre, bola len otázka času, kedy sa to otočí. V tretej tretine súboja o tretie miesto sme predvádzali vari najlepší hokej, aký som kedy zažil. Napokon sme zdolali Švédov a získali bronz. Som veľmi hrdý na tento tím a túto krajinu," vyznal sa Ramsay.

Hneď po konci sobotného zápasu nasledovali dlhé oslavy, zo šatne sa postupne presunuli na hotel. "V prvom rade musím povedať, že duel so Švédskom sa skončil veľmi neskoro. Sedeli sme na izbe a len tak som sa spýtal ´koľko je hodín´. Povedali mi, že pol piatej ráno. Odvetil som, že musím ísť do postele. Zničili mi oblek aj košeľu, niečím to poliali, ale to je v poriadku, pretože byť súčasťou týchto osláv bolo pre mňa niečo veľmi výnimočné."