Miro Šatan po návrate na Slovensko: Medaila je pre nás všetkých zadosťučinením

Konečne doma! Vydýchli si po únavnej ceste slovenskí hokejisti, ktorí sa vrátili z pekinskej olympiády. Na Slovensko priviezli bronzové medaily, ktoré sa po prílete chystali osláviť s fanúšikmi.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Slovensko sa teší z medailového úspechu na veľkom hokejovom podujatí prvýkrát od MS 2012 v Helsinkách, kde reprezentanti vybojovali striebro.

"Už sa na to všetko veľmi teším. Je to už desať rokov, čo sme naposledy oslavovali na námestí," zaspomínal si generálny manažér reprezentácie a prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan, ktorý pred 10 rokmi zažil strieborný úspech ako hráč.

"Verím, že hráči si oslavy užijú, veď až na Libora Hudáčka ich zažijú všetci prvýkrát. Som rád, že po desiatich rokoch sme urobili veľký hokejový úspech a že sa ľudia znovu tešia. Aj keď majú vo svojich životoch rôzne problémy, v tejto chvíli na to môžu zabudnúť a tešiť sa z hokeja."

Bronzoví hrdinovia sú už doma: Sledujte oslavy slovenských hokejistov!

Šatan ako jediný bol pri všetkých doterajších piatich medailových úspechoch SR. Počas hráčskej kariéry ako kapitán doviedol slovenský tím k historickému zlatu na svetovom šampionáte 2002 v Göteborgu, v zbierke má aj dve striebra (2000, 2012) a bronz z MS (2003). Z historicky prvej slovenskej medaily na ZOH sa teší z pozície funkcionára, šéf SZĽH a GM reprezentácie prišiel do Pekingu až v priebehu olympijského turnaja a aj jeho príchod dodal mužstvu vzpruhu.

"My funkcionári sme medailu nedostali, je to však veľký úspech slovenského hokeja a som rád, že som mohol byť pritom a jedno v akej funkcii. Veľmi sa z toho teším," uviedol na utorkovej tlačovej konferencii. "Bolo veľa pochybovačov, ktorí nedôverovali výberu trénera a filozofii, ktorú sme zvolili. Tí, ktorí tomu trochu rozumejú, videli postupné zlepšenie v našej hre, už na domácich MS v roku 2019 sme odohrali dobré zápasy. Bronzová medaila je pre nás všetkých zadosťučinením. Verím, že pochybovači teraz našej práci uveria a že tréneri si podobný spôsob práce osvoja v kluboch. Ak si klubové metodiky okopírujú niečo z reprezentácie, pomôže to celému slovenskému hokeju."