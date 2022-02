Nováčik vo vytržení: Historický triumf v derby slávil pri hudbe, speve a pivku!

Ružomberský kat! Dvoma gólmi v rozpätí desiatich minút otočil skóre z 1:2 na 3:2 a výraznou mierou prispel k historickému triumfu v liptovskom derby.

Stredopoliar Liptovského Mikuláša Tomáš Staš (25) poslal do siete „Ruže“ dve lopty z pokutových kopov a posunul nováčika súťaže kolo pred koncom základnej časti na 10. miesto pred Zlaté Moravce.

Nie je špecialistom na penalty, no tieto dve zvládol s prehľadom. „Priznávam, bol som nervózny. Navyše som ich zahrával na bránku, za ktorou mal súper svoj fanklub. Ich fanúšikovia sa ma snažili vyviesť z miery. Do poslednej chvíle som sledoval postavenie brankára. Vyšlo to, lebo v oboch prípadoch sa hodil do opačnej strany, ako som strieľal,“ povedal Tomáš pre Nový Čas.

Na penaltu ho vopred určil tréner. Kopal ich v príprave i v druhej lige. „Napríklad proti Skalici som mal k dispozícii tiež dve a obe som premenil.“ Z prvého polčasu, po ktorom Tatran prehrával dvojgólovým rozdielom, nemal dobrý pocit. „Boli sme v ňom príliš pasívni. Cez prestávku nám tréner v kabíne dohovoril. Potom sme hrali rýchlejšie i agresívnejšie.“

Staš má s klubom uzavretú profesionálnu zmluvu. Okrem toho je aj asistentom trénera žiakov, takže si nemusí privyrábať inde ako niektorí jeho spoluhráči. Prioritou Liptovského Mikuláša je záchrana v najvyššej súťaži. Pred posledným Pohroním má už nádejný 10-bodový náskok pred posledným Pohroním.

„Každý bodík si vážime. Tieto tri sme oslávili s chalanmi pri hudbe a speve. Nechýbalo ani pivko. Tréner dovolil,“ prezradil Staš. V premiérovom liptovskom ligovom derby prehrali vlani v októbri pod Čebraťom 1:4. Odveta na neutrálnej pôde v Poprade vyšla dokonale. „Je to asi naše najcennejšie víťazstvo. Už aj preto, lebo išlo o derby a veľa spoluhráčov v minulosti pôsobilo práve v Ružomberku.“