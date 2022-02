Známy letecký prepravca si robí srandu z Djokoviča!

Srbský tenisový velikán Novak Djokovič (34) sa pre svoj antivaxerský prístup stáva čoraz častejšie terčom lacných vtipov.

Nole pred týždňom pre BBC vysvetlil, že radšej obetuje šancu zabojovať o grandslamové tituly na Roland Garros a vo Wimbledone, ako by sa mal nechať zaočkovať proti covidu-19: "Nie som proti očkovaniu, ale som ochotný vzdať sa titulov, ak sa očkovanie bude odo mňa vyžadovať."

Letecká spoločnosť Ryanair reagovala na túto zvláštnu a rozporuplnú vetu s humorom a na Twitteri napísala: „Nie sme letecká spoločnosť, ale lietame lietadlami.“ Tweet nazbieral viac ako 180 000 lajkov!

Djokovič dokonca v rozhovore pre BBC priznal, že bol v detstve očkovaný. Chce však slobodu rozhodnúť sa, čo sa dostane do jeho tela. Svetová jednotka si nechala otvorené zadné dvierka: Pretože by si vedel predstaviť, že by sa dal v budúcnosti zaočkovať, „pretože sa musíme všetci spoločne pokúsiť nájsť najlepšie možné riešenie, ako skoncovať s covidom“. Djoker je veľký tenista, ktorý má šancu stať sa najlepším hráčom všetkých čias. O titul z Melbourne sa ale v januári pripravil aj vďaka svojmu postoju k vakcinácii. Je to však jeho rozhodnutie...