Molčan v Dubaji zvládol prvého kolo: Lucky loser do osemfinále

Slovenský tenista Alex Molčan (24) sa prebojoval do osemfinále turnaja ATP v Dubaji.

V pozícii lucky losera zdolal v utorkovom 1. kole Juhoafričana Lloyda Harrisa v dvoch setoch 6:3 a 6:3.

V úvodnom dejstve ťažil z brejku vo štvrtom geme, v druhom sete si vypracoval náskok 3:1 a duel doviedol do víťazného konca. V boji o štvrťfinále sa stretne s úspešnejším zo súboja medzi piatym nasadeným Hubertom Hurkaczom a Alexandrom Bublikom. Molčan pôvodne vypadol vo finále kvalifikácie s Japoncom Tarom Danielom, no ako lucky loser sa dostal do hlavnej súťaže.

Dvojhra - 1. kolo:

Alex MOLČAN (SR) - Lloyd Harris (JAR) 6:3, 6:3.