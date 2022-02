Chára na prahu ďalšieho míľnika: Delí ho jeden zápas od rekordu Cheliosa

Slovenský hokejista Zdeno Chára (44) je na prahu ďalšieho historického míľnika. V noci na stredu má nastúpiť na svoj 1651. zápas v základnej časti NHL a vyrovná tak rekord obrancov profiligy, ktorý drží Chris Chelios.

Štyridsaťštyriročný hráč New Yorku Islanders sa dotiahne na legendárneho amerického zadáka na ľade nováčika NHL Seattle Kraken. Z úcty k Cheliosovi sa slovenský obranca odmietol pred duelom k vyrovnaniu rekordu vyjadriť.

Chára, ktorý 18. marca oslávi 45. narodeniny, odohral v tejto sezóne za Islanders 42 zápasov, v ktorých nazbieral sedem asistencií a má tri plusové body. Celkovo v kariére za Islanders, Ottawu Senators, Boston Bruins a Washington Capitals získal 673 bodov za 207 gólov a 466 asistencií. V roku 2009 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu NHL, o dva roky neskôr doviedol Boston k Stanley Cupu.

"Je pozoruhodné na chlapa jeho veľkosti ako dlho vydržal a aký efektívny bol počas celej kariéry. Stretol som Zdena niekoľkokrát, porozprávali sme sa o tom, čo je nové v lige a podobne. Je to skvelý chlapík a spoluhráč. Nehovorím, že som šťastný, ale vôbec mi nevadí, keď môj rekord prekoná práve on. Gratulujem mu, je to parádny výkon," povedal pre nhl.com člen Siene slávy NHL Chelios, ktorý 25. januára oslávil šesťdesiatku. Prekonať Cheliosov rekord môže Chára v noci na piatok, keď Islanders zavítajú do San Jose.

"Úprimne, nezamýšľal som sa nad tým, že môžem prísť o rekord. Nemyslel som na to, že sa Zdeno približuje. Ale rekordy sú na to, aby sa prekonávali. Ja budem mať stále rekord spomedzi severoamerických obrancov, čo je tiež skvelé," dodal Chelios, ktorý počas kariéry získal Stanley Cup trikrát - raz s Montrealom Canadiens (1986) a dvakrát s Detroitom Red Wings (2002, 2008).

Cháru do NHL draftovali Islanders v 3. kole z 56. miesta v roku 1996. Debut v profilige absolvoval 19. novembra 1997 v detroitskej Joe Louis Arene, kde "ostrovania" vyhrali 3:2. "Nikdy som nevidel takého vysokého hokejistu ako Zdeno. Vždy bol najsilnejší zo všetkých aj keď bol veľmi mladý. Snažil som sa zistiť ako cvičí, ale on bol v tomto špeciálny. Vždy na sebe tvrdo pracoval a to je dôvod prečo je v lige tak dlho," povedal o Chárovi jeho bývalý spoluhráč z Islanders Bryan McCabe, ktorý je dnes riaditeľ hráčskych záležitostí v tíme Florida Panthers.

Prvým trénerom Cháru v NHL bol súčasný kormidelník Dallasu Stars Rick Bowness. Pod jeho vedením odohral slovenský obranca v sezóne 1997-1998 25 zápasov, v ktorých si pripísal jednu asistenciu a 50 trestných minút. "Pamätám sa, že býval v suteréne bytu svojho agenta. Keď sa to dozvedela moja žena Judy, tak sme ho zavolali na večeru. Keď si sadol, tak mu kolená trčali nad stôl. Všetky moje deti sa smiali, že nikdy nevideli takého obra. Zdeno je však veľmi slušný a milý človek a na ľade veľký bojovník. Stále na sebe pracuje, je to skvelý chlapík, ktorý môže ísť všetkým príkladom a som za neho šťastný," povedal Bowness.

Tréner Islanders Barry Trotz je nadšený zo "staromódneho" prístupu Cháru k svojej práci a k rešpektu, ktorý prejavuje ku všetkým ľuďom v organizácii. "Keď sa pracuje, tak si nezľaví vôbec nič. Nezoberie si deň voľna, kým ho nedonútim, aby si oddýchol," povedal Trotz. "Stále ma volá ´tréner´, aj keď som mu povedal, že ma môže volať Barry. Má veľký rešpekt ku všetkým ľuďom v klube, čo je v tejto dobe vzácne," dodal kormidelník "ostrovanov".

Je stále otvorené, či 24. sezóna bude pre Cháru posledná. Najvyšší a najstarší muž NHL hrá v priemere 18:29 min na zápas a stále je v súťaži platným hráčom. Chára sa v Seattli vyrovná Cheliosovi, ktorému v celkovom poradí patrí 8. miesto v tabuľke všetkých hráčov. Keď ho prekoná, vyrovná zároveň zápis siedmeho Marka Recchiho (1652). Na čele poradia s najviac duelmi v NHL je Patrick Marleau (1779).