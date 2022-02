Zámorskému hokejistovi rupli nervy: Za knokaut na rozhodcu doživotný dištanc!

Halloran sa pred striedačkou zrazil s rozhodcom. Po tom, ako mu udelil rozhodca dvojminútový trest a odprevádzal ho na trestnú lavicu však prišla nečakaná reakcia. Halloran najskôr strčil do rozhodcu a potom ho päsťou udrel a poslal na ľadovú plochu. Trest prišiel krátko po zápase. Komisár USPHL Bob Turrow vydal vyhlásenie a hráčovi udelil doživotný dištanc.

"Správanie sa, ktoré dnes ukázal tento hráč, je v USPHL neprijateľné. Súťaž má nulovú toleranciu voči akémukoľvek hokejistovi, ktorý zaútočí na zápasového činiteľa. Správanie sa dotyčného hráča nás viedlo k rozhodnutiu udeliť mu doživotný zákaz činnosti," píše sa vo vyhlásení.

Ya you can’t do that



(🎥: @tarpsoffmclovin) pic.twitter.com/gg83xgK98e