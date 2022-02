Najškaredší florbalista zaokrúhlil klubový rekord: „Guliver“ Reguly oslávil zmenu dresu

Florbalistom zo 4-tisícovej Nižnej to v betRing extralige ide! Cez víkend dosiahli dve víťazstvá a ťahajú šnúru ôsmich triumfov. Bodovali v ostatných desiatich zápasoch.

Zásadný podiel na úspechoch má hráč, ktorého sami označujú za svoju najväčšiu hviezdu. Tomáš „Guliver“ Reguly posunul rekordný klubový nástrel už na okrúhlych 300 gólov! Dosiahol ich v 163. dueloch, čo znamená priemer 1,84 zásahu na stretnutie.

„Jubilejný zárez bachnul náš najškaredší hráč v oslabofke,“ napísal FBK Nižná tradične recesistickým tónom na svojom facebooku.

Reguly sa teda „ešte viac zarezau do análov“. Z 18 vystúpení v tejto sezóne vyťažil presne 50 kanadských bodov (31+19). V poradí kanonierov najvyššej dlhodobej súťaže 2021/2022 sa delí o piate miesto s Janom Komínkom. V internom hodnotení má na konte viac gólov ako druhý Martin Latka (14) a tretí Patrik Bachan (11) dovedna.

Len jediný raz v tomto ročníku betRing extraligy sa Regulymu pritrafilo, že obišiel nasucho: bolo to ešte 2. októbra pri prehre 3:7 s Tsunami Záhorská Bystrica. Vyvážil to štyrmi hetrikmi.

„Z taktického hľadiska sme zápas so Snipers v podstate zvládli, hoci nám to chvíľu trvalo,“ skonštatoval podľa spravodajstva SZFB 27-ročný útočník, ktorý nosí číslo 88 ako v NHL Eric Lindros či čerstvejšie Patrick Kane, Brent Burns a David Pastrňák.

Pred play off sa Reguly nebodaj nechystá niekam inam, to len FBK Nižná inovuje svoj branding. „Aby toho nebolo málo, dnešná výhra znamenala i víťazné pokrstenie nových dresov, ktoré vám detailne predstavíme počas týždňa,“ avizovali rázovití Oravčania. V sobotu pod hradom Matúša Čáka prekonali FBK AS Trenčín 5:1 („jeden zase vošieu...“), v nedeľu si na domácej pôde v okresnom Tvrdošíne poradili s EXEL Snipers Bratislava 6:2.

Nižná figuruje na tretej priečke v 12-člennej tabuľke za ŠK 1. FBC Florbal Trenčín a FK Florko Košice.