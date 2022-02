Slovenských pólistov potiahli navrátilci, ženám postup ušiel

S rozdielnymi pocitmi sa z kvalifikačných turnajov ME 2022 vrátili slovenské vodnopólové reprezentácie. Zatiaľ čo muži v Tbilisi splnili cieľ a vybojovali si postup na šampionát do Splitu (27. augusta - 10. septembra), oslabenému ženskému družstvu dve víťazstvá v Bukurešti na postup nestačili.

Napokon to bol Karol Bačo, kto v pozícii hlavného trénera doviedol Slovákov k postupu. Petra Nižného stopli pozitívne testy na covid a tak sa jeho pozície ujal dovtedajší asistent. Jeho zverenci rozhodli o postupe v najrýchlejšom možnom čase. Po víťazstvách v úvodných dvoch zápasoch s Poľskom (25:6) a Bieloruskom (19:8) mali istú miestenku a v dueli s domácim Gruzínskom už išlo iba o poradie medzi dvoma postupujúcimi.

Napokon v ňom zvíťazili Gruzínci 18:16. "Hoci sme ich nezdolali, bol to naozaj vyrovnaný duel a hrali sme výborne. Našu hru ocenil aj súper a na rozdiel od minulosti sme dokázali zareagovať aj na nepriaznivé skóre, keď sme vyhrali tretiu štvrtinu o tri góly. Celú kvalifikáciu musím hodnotiť veľmi pozitívne," citoval Karola Bača portál kosiceonline.sk.

Slovenskí reprezentanti krátko pred kvalifikačným turnajom prehrali v Taliansku (3:22) v prvom zápase Svetovej ligy, avšak do Gruzínska cestoval slovenský výber posilnený o viacerých skúsených hráčov. Do reprezentácie sa vrátil dlhoročný kapitán Juraj Zaťovič, tím potiahli za dôležitými víťazstvami aj Andrej Zareva.

"Debakel v Taliansku neprekvapil. Podstatná bola kvalifikácia a v nej nám veľmi pomohli hráči zo zahraničia. Pre mladý tím boli veľkými oporami," povedal vedúci tímu Roman Poláčik.

Kým muži poslali do Tbilisi takmer najsilnejší možný káder, iné problémy riešila ženská reprezentácia. Krátko pred odchodom do Rumunska vypadlo z tímu osem hráčok pre pozitívne testy na covid.

"Dievčatá nám určite chýbali. Vypadli na poslednú chvíľu a vzhľadom na stav nášho vodného póla sme ich nemali kým nahradiť. Vydali sme sa z celých síl a o to viac nás mrzí, že sme nesplnili svoj postupový cieľ," povedala kapitánka Janka Kurucová pre kosiceonline.sk. Slovenky v Bukurešti najskôr síce zdolali Ukrajinu (17:5), no následné prehry s Nemeckom (4:12) a s Rumunskom (8:9) pochovali slovenské nádeje na postup. Na konečnom rezultáte už nič nezmenilo ani víťazstvo nad Írskom (22:9).



Kvalifikácia ME 2022 - muži (Tbilisi):

Slovensko - Poľsko 25:6

Slovensko - Bielorusko 19:8

Slovensko - Gruzínsko 16:18



Tabuľka B-skupiny:

1. Gruzínsko 9 bodov

2. SLOVENSKO 6



3. Bielorusko 3

4. Poľsko 0



Kvalifikácia ME 2022 - ženy (Bukurešť):

Slovensko - Ukrajina 17:5

Slovensko - Nemecko 4:12

Slovensko - Rumunsko 8:9

Slovensko - Írsko 22:9



Tabuľka A-skupiny:

1. Nemecko 12 bodov

2. Rumunsko 9



3. SLOVENSKO 6

4. Ukrajina 1

5. Írsko 1