Chce Nadal prímerie s Djokovičom? TOTO mu odkázal

Španielsky tenista Rafael Nadal (35) by privítal, keby mohol jeho srbský konkurent Novak Djokovič (34) štartovať na blížiacich sa grandslamových turnajoch Roland Garros a vo Wimbledone.

A to aj v prípade, že by sa nedal zaočkovať a od organizátorov by dostal výnimku. Informovala o tom agentúra DPA.uviedol Nadal, ktorý na januárovom Australian Open získal do svojej zbierky rekordnú 21. trofej z podujatí veľkej štvorky.

Práve Djokovič a Roger Federer, jeho úhlavní rivali éry, majú na konte o jeden triumf menej.

Nadal v rozhovore priznal, že jeho život sa po osamostatnení na čele historických štatistík nezmenil. "Nebudem klamať, absolútne nič sa nezmenilo, život beží rovnako ďalej. Medzi 20 a 21 trofejami nie je veľký rozdiel. Mám 35 rokov, veľa skúseností a žiadny grandslamový titul nezmení môj život. V ňom kladiem na vyššie miesto iné veci ako tituly."