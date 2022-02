Vavro sa po svojom návrate do Kodane predstavil v tom najlepšom svetle: Mužom zápasu!

Takýto comeback nečakal ani on sám. Slovenský futbalista Denis Vavro (25) sa v nedeľu po takmer troch rokoch opäť objavil v drese FC Kodaň, kde momentálne hosťuje z talianskeho Lazia Rím.

Stalo sa tak v ligovom stretnutí proti Odense (2:0) a návrat to bol parádny. Obranca kodanského tímu prihral na druhý gól a bol vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu.

Slovenský futbalista už v Kodani pôsobil v rokoch 2017 až 2019, pričom v sezóne 2018/2019 sa s FC stal dánskym majstrom. Potom prestúpil do Lazia Rím, kde však veľa šancí nedostal. Najprv hosťoval v španielskej Huesce a od nového roku je opäť na hosťovaní, tentoraz vo svojom bývalom klube.

"Keby som povedal, že som si takto predstavoval opätovný návrat do Kodane, asi by som klamal. Chcel som sa ukázať v čo najlepšom svetle a vyšlo to nad očakávanie," vyjadril sa pre Nový Čas Vavro, ktorý prihrával na druhý, víťazný gól Senegalčanovi Khoumovi Babacarovi. Toho vzápätí zobral do náručia a spoločne sa podelili o obrovskú radosť.

"To už sa stáva mojím rituálom, že strelcov gólov nosím na rukách," usmieval sa obranca kodanského tímu, ktorý sa podľa jeho slov v tej chvíli cítil, akoby ten gól strelil on sám. Vavro bo za svoj výkon vyhlásený za najlepšieho hráča zápasu, čo na sociálnych sieťach podčiarkli aj fanúšikovia klubu. "Bolo to jeho najlepšie predstavenie, čo za nás odohral," napísal jeden z nich. Slovenský futbalista sa im na oplátku poďakoval na klubovej stránke. "Ďakujem za podporu a teším sa na vás, na ďalšom domácom zápase," dodal slovenský bek.