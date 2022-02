Nešťastnica Mooreová! Strelila hetrik, ale do vlastnej bránky

Hetrik do vlastnej bránky? Tak to sa len tak nevidí. Futbalistka Nového Zélandu Meikayla Mooreová bude chcieť na zápas SheBelievec Cupu proti výberu USA čo najskôr zabudnúť.

Dať hetrik, naviac ešte jeden gól ľavou nohou, druhý pravou a tretí hlavou, to by oslavoval každý hráč. Ale streliť tri góly do vlastnej bránky, to už je niečo, z čoho mrazí.

Not great 😬



New Zealand's Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals. 🥴



February 20, 2022

"Každý, kto hral futbal a je jedno, na akej úrovni, zažil skvelé a tiež ťažké zápasy. A Mouse má dnes za sebou to druhé," povedala po zápase trénerka Novozélanďaniek Jitka Klimková, bývalá česká reprezentantka. Hráčky Nového Zélandu napokon podľahli výberu USA 0:5.