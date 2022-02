Brankár Nitry sa pobil s útočníkom! Slovan prehral s posledným tímom extraligy, Košice deklasovali Poprad

O najväčšie prekvapenie 40. kola hokejovej Tipos extraligy sa postarali hráči Liptovského Mikuláša. Posledný tím tabuľky zvíťazil na ľade druhého Slovana Bratislava 4:3 po samostatných nájazdoch.

Rozhodujúci premenil Lukáš Handlovský. Liptáci ziskom dvoch bodov stiahli manko na predposledné Nové Zámky na 6 bodov.

Hráči Košíc si po týždni zopakovali víťazstvo rozdielom šiestich gólov proti Popradu. V nedeľu 13. januára zvíťazili pod Tatrami 7:1, počas týždňa následne prehrali v Banskej Bystrici (1:3) aj v Prešove (0:4), ale doma sa rehabilitovali na Poprade. "Kamzíkom" chýbalo viacero hráčov základnej zostavy a Košičania, ktorí si upevnili priebežnú 5. priečku, im odskočili na rozdiel siedmich bodov. Brankár Andrej Košarišťan zmaril všetkých 30 striel hostí, dosiahol 2. čisté konto v sezóne a 28. v extraligovej kariére. Prvé góly v drese Košíc dosiahli nedávne posily obranca Alexej Volgin a útočník Brian Ihnačák. Do streleckej listiny sa zapísal aj Marek Bartánus, pre ktorého to bol 200. gól v najvyššej slovenskej súťaži.

Hokejisti Nitry zaznamenali štvrté víťazstvo po sebe, keď Banskú Bystricu zdolali na jej ľade 4:3. Štyrmi bodmi za gól a tri asistencie sa na ňom podieľal útočník Samuel Buček, ktorý sa ziskom 53. kanadského bodu v sezóne vyrovnal doterajšiemu lídrovi bodovania celej súťaže Patrikovi Svitanovi. Proti "baranom" strelil 33. gól v sezóne, čím si upevnil pozíciu suverénneho lídra poradia strelcov. Pred druhým Marcelom Haščákom zo Slovana Bratislava má náskok 12 gólov. Premiérový gól v slovenskej extralige strelil lotyšský útočník Nitry Filips Buncis. Zaujímavosťou zápasu bola potýčka domáceho útočníka Michala Kabáča s brankárom Nitry Mattom O´Connorom, po ktorej sa zápas pre oboch predčasne skončil.

Hráči Dukly Trenčín zvýšili svoje šance na priamu účasť vo štvrťfinále play off, keď na domácom ľade zdolali Nové Zámky 6:2. Na priebežne šiesty Poprad majú 5-bodové manko, avšak o jeden odohratý zápas menej, pričom najbližšie sa stretnú s Banskou Bystricou, ktorá takisto bojuje o priamu účasť vo vyraďovacej časti. Proti Novým Zámkom bodovo zažiaril útočník Aaron Berisha, ktorý získal 4 kanadské body za 2 góly a 2 asistencie.

Nováčik súťaže HK Spišská Nová Ves nezvládol záver zápasu s Michalovcami, ktorým podľahol aj v šiestom vzájomnom zápase. Spišiaci doma od záveru 2. tretiny viedli 1:0, no od 56. minúty vzal osud zápasu do svojich rúk fínsky útočník Janne Keränen, ktorý čistým hetrikom otočil skóre v prospech hostí. Ich tréner Tomek Valtonen musel pri skladaní zostavy výrazne improvizovať a napokon do hry nasadil rovnaký počet obrancov ako útočníkov - 9:9.

Hokejisti HC GROTTO Prešov sú poslední, ktorí ešte v prebiehajúcej sezóne 2021/2022 nedosiahli 100. gól. Potrebujú k tomu ešte jeden presný zásah, keďže na ľade majstrovského Zvolena sa presadili iba raz. To im na víťazstvo nestačilo, keďže domáci si splnili úlohu favorita a zvíťazili 4:1. Prešovčanov zdolali aj štvrtýkrát v sezóne a aj vďaka tomu sa vyšvihli na prvé miesto tabuľky.

40. kolo:

HC Slovan Bratislava - MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:4 pp a sn (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 12. Harris (Breton, Jääskeläinen), 13. Rapuzzi (Preisinger, Yogan), 49. Zigo (Breton) - 25. Uhrík (Haluška), 48. Elo (Haluška, Handlovský), 58. Kriška (Ventelä, Šiksatdarov), rozh. sam. nájazd Handlovský

HC Košice – HK Poprad 6:0 (0:0, 4:0, 2:0)

Góly: 27. Mrázik (Volgin), 31. Slovák (Paršin), 37. Ihnačák (McPherson, Mrázik), 39. Volgin (Rogoň), 46. Bartánus (Deyl, Saucerman), 50. Chovan (McPherson)

HC '05 Banská Bystrica – HK Nitra 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

Gól: 31. Fossier (Björkung, Ďatelinka), 43. Björkung (Tamáši, Gabor), 50. Urbánek (Šoltés, Berger) – 16. Švarný (Buček), 33. (Raskob, Tvrdoň), 43. Buček (Bodák, Mezei), 49. Buncis (Krivošík, Buček)

HK Dukla Trenčín – HC Nové Zámky 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Góly: 5. Berisha (Kudla), 10. Nemčík, 22. Berisha (Minárik, Mahbod), 24. Mahbod (Kudla, Berisha), 25. Duda (Berisha, Mahbod), 42. Valach (Tybor, Honzek) – 33. Langkow (Jackson, Bull), 37. Jackson (Afanasjev)

HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Ingema Michalovce 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Góly: 39. Hamráček (Ordzovenský) – 56. Keränen (Ross, Cameranesi), 58. Keränen (z tr. strieľania), 60. Keränen (Przygodski)

HKM Zvolen – HC GROTTO Prešov 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Góly: 16. Csányi (Kubka, J. Mikúš), 41. Leskinen, 54. Osterberg (Krieger, Ďakov), 59. Leskinen (J. Mikúš) – 42. Ľalka