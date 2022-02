Súboj o prvú šestku: Sereď si zaistila miestenku gólom v závere

Futbalisti ŠKF ORION TIP Sereď zvíťazili v 21. kole Fortuna ligy nad FK Senica 2:1.

FK Senica - ŠKF ORION TIP Sereď 1:2 (0:1)

Góly: 90.+ Pavlík - 7. Ljubičič, 84. Jureškin

V poslednom stretnutí 21. kola sa v Senici hral dôležitý súboj o majstrovskú vetvu. Úvod zápasu lepšie vyšiel hosťom, ktorí sa už v 7. minúte dostali do vedenia. Po Fábryho rohu priťukol Šulek loptu voľnému Ljubičičovi a nikým nekrytý chorvátsky stredopoliar upratal loptu za Ravasom chrbát. Seredčania prišli do Senice brániť a po vedúcom góle sa ešte viac stiahli do defenzívy. Seničania museli hrať do plných. Vyrovnanie mal na kopačke v 18. minúte Totka, ktorý po prihrávke Niarchosa napálil brvno Chudého brány. Ďalšiu možnosť mali v 35. minúte po Piroskovom rohu zakončoval hlavou Mihál, no trafil len dobre postaveného Chudého. O dve minúty grécky útočník Niarchos po Piroskovej prihrávke pálil vedľa. Ďalšiu možnosť mali Seničania v 41. minúte, kedy po peknej kombinácii strieľal po zemi Vikri, ale Chudý bol pripravený. Hostia sa dostali so zakončenia až v nadstavenom čase, po priamom kope Fábryho hlavičkoval sám pred Ravasom Dias, no senický gólman podržal mužstvo a loptu vyrazil na roh.

Po prestávke boli paradoxne aktívnejší v zakončení hostia. Seničania sa síce snažili, ale to bolo na skúsených hosí málo. Do zakončenia sa dostali Záhoráci až v samom závere stretnutia. V 49. minúte pálil Jureškin nad, o dve minúty mal obrovskú šancu bývalý hráč Senice Košťál, no loptu po samostatnom nájszde poslal vedľa prvaj žrde.

V 59. minúte Hašovu strelu Ravas vyrazil. O štyri minúty bol Košťál v ďalšom zakončení, mieril vedľa. Domácim výraznejšie nepomohli ani striedania a tak v 84. minúte po rýchlom protiútku hostí vysunul Mičin Jureškina a ten zoči-voči Ravasovi poslal loptu povedľa neho. Seničania sa ešte snažili o skorigovanie. V 86. minúte po peknej kombinácii z vyloženej pozície napálil opäť do brvna striedajúci Anaba. V nadstavenom čase prišlo predsa len skorigovanie stavu. Po rohu Pirosku loptu hlavou priťukol Niarchos k Pavlíkovi a ten z 5-ky prepálil Chudého. Na viac už Senici nezostal čas a hostia sa tešili nielen z víťazstva, ale aj z postupu do majstrovskej vetvy.