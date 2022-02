Mladý ostrostrelec zhrabol hneď tri individuálne ocenenia: Svet konečne vie, kto je Slafkovský!

Zozbieral hneď niekoľko ocenení! Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (17) sa stal najproduktívnejším hráčom a zároveň najlepším strelcom olympijského turnaja v Pekingu. Iba sedemnásťročný útočník dokázal v siedmich zápasoch nastrieľať sedem gólov a výrazne prispel k zisku bronzových medailí.

Vydarené ZOH 2022 zavŕšil účasťou v All Star tíme a ziskom ocenenia pre najužitočnejšieho hráča (MVP).

Najmladší hráč pekinského turnaja nazbieral sedem kanadských bodov (7+0), rovnako ako Fíni Sakari Manninen (4+3), Teemu Hartikainen (2+5) a Kanaďan Adam Tambellini (3+4), titul kráľa produktivity mu vyniesol vyšší počet strelených gólov. Tabuľku strelcov ovládol Slafkovský s dvojgólovým náskokom pred švédskym útočníkom Lucasom Wallmarkom (5), Manninen a Anton Lander skórovali štyrikrát.

Na čele individuálnych štatistík sa umiestnil aj Patrik Rybár, ktorý bol s 96,58-percentnou úspešnosťou zásahov najlepší brankár turnaja. Spomedzi všetkých brankárov na ZOH mal aj najlepší gólový priemer - 0,86. Ako jediný dokázal vychytať dve čisté kontá.

Rybárove výkony ho katapultovali do olympijského All Star tímu, kde tak malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie. „Keď chcete získať medailu, musíte na turnaji vyhrať posledný zápas. Zo všetkého najviac si cením bronz, ktorý mám na krku. Budem si tieto momenty pamätať do konca môjho života,“ uviedol nadšený Slafkovský. Satisfakcia na jeho strane musí byť naozaj veľká.

Fanúšikovia si totiž ešte veľmi dobre pamätajú, že počas jeho debutového predstavenia na ZOH poplietli organizátori meno Slafkovský a na dres mu nalepili menovku „Slafkovksý“...

Jurajove 3 NAJ na ZOH:

NAJužitočnejší hráč turnaja

NAJproduktívnejší hráč: 7 bodov

NAJlepší strelec: 7 gólov