Dojatý tréner Craig Ramsay: Bronz je pre mňa viac ako Stanley Cup!

Neskrýval dojatie. Skúsený tréner Craig Ramsay (70) zažil počas svojho pôsobenia v hokejovom svete naozaj všeličo. Tešil sa dokonca aj zo zisku Stanleyho pohára, no bronzový úspech s reprezentáciou Slovenska radí pred slávny hokejový grál.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Momentálne sa najviac teší na to, ako sa opäť bude v Bratislave prechádzať okolo Štrkovca a Kuchajdy. Keď prišiel Craig Ramsay takmer pred piatimi rokmi na Slovensko, generálny manažér Miroslav Šatan poslal verejnosti jasný odkaz. Vyhlásený kanadský odborník mal tímu vštepiť novú identitu, založenú na modernejšom a priamočiarejšom hernom prejave.

Za opaskom mal v tom čase viaceré úspechy. Ako asistent trénera v sezóne 2002/2003 získal dokonca s Tampou Bay vytúžený Stanleyho pohár.

Olympijský medailový zázrak s reprezentáciou Slovenska však radí oveľa vyššie. „Koľko rokov som už v tomto biznise... Domov som opustil, keď som mal 16, a teraz mám už 112?“ žartoval Ramsay na tlačovej konferencii po zisku prvej slovenskej medaily v hokeji na olympiáde a neskôr vážnejšie dodal: „Za 50 a viac rokov, čo som pri hokeji, som nevidel taký tím, kde každý jeden hráč ‚položil život‘ za to, aby vyhral zápas. Komunikácia na striedačke i na ľade bola neskutočná a vtedy viete, že ste jeden tím.

Týmto hráčom som veril od prvého dňa a povedal som im jednu vec: ,Pokúsime sa vyhrať každý jeden zápas.‘ To sa nedá, nikdy nevyhráte každý zápas, ale dôležité je, že sa o to musíte pokúsiť. Vidieť to na tom, že sme každého prestrieľali. Aj zápasy, ktoré sme prehrali, sme chceli vyhrať. A to je to najdôležitejšie, to, čo sa snažíme spraviť na Slovensku,“ vysvetlil bývalý krídelník, ktorý v NHL odohral viac ako 1 000 zápasov, a prezradil aj to, na čo sa najviac teší, keď sa vráti na Slovensko.

„Teším sa na to, ako sa prejdem okolo Štrkovca a Kuchajdy, opäť sa dostanem von, bude to zábava!“