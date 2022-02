Získa Slafkovský cenu pre najužitočnejšieho hráča? Pre mladý talent znamená bronzová medaila omnoho viac

Juraj Slafkovský je horúci kandidát na zisk ceny pre najužitočnejšieho hráča olympijského turnaja v Pekingu. Pre slovenského hokejistu, ktorý strelil sedem gólov v siedmich zápasoch, by však bola táto cena len bonusom. Podľa neho si všetci budú navždy pamätať zisk bronzu.

Sedemnásťročný útočník po víťaznom zápase o tretie miesto proti Švédsku (4:0) neskrýval veľké emócie, pocity šťastia ho zaplavili spolu so slzami v očiach: „Keď chcete získať medailu, musíte vyhrať posledný zápas na turnaji. Budem si to pamätať do konca života."

Slafkovský predviedol na ZOH hitparádu zakončení, v súboji o bronz skóroval dvakrát. „Ak mám šťastie, spadne mi to aj z bufetu. A dnes som sa akoby postavil do radu na hot dog a spadlo to," smial sa mladý hokejista.

Za svoje výkony ho viacero novinárov pasovalo za najhorúcejšieho laureáta na cenu pre najužitočnejšieho hráča turnaja (MVP), Slafkovský však povedal: „To by bolo len také plus. Ale to nie je o tom, ale o bronzovej medaile. Keby som dostal tú cenu, tak to si nebude nikto pamätať, ale bronz si zapamätá každý."

Podľa talentovaného mladíka rozhodlo o bronze pre Slovensko na ZOH viacero faktorov, vyzdvihol však jeden: „To, ako sme sa pozviechali z prehier. Aj po tej semifinálovej. Verili sme tomu, a to sa podarilo. Verím, že to bude veľká motivácia pre každého mladého hokejistu, ktorý chce hrať hokej."

Slafkovskému predpovedajú hokejoví experti veľkú budúcnosť, v tohtoročnom drafte NHL by sa mal umiestniť vysoko. Môže sa tak stať ďalšou hviezdou slovenského hokeja a zaradiť sa medzi osobnosti ako Marián Gáborík, Marián Hossa a ďalší. „Sú to veľké hviezdy, ja ešte len vyrastám. Možno raz budem podobný. Ale teraz sa teším, že sa s nami bude tešiť veľa fanúšikov."