Slovensko získalo v Pekingu veľký úspech aj na diplomatickom poli: Danka Barteková je opäť členkou MOV!

Aj to by si zaslúžilo medailu! Slovenská strelkyňa a viceprezidentka Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Danka Barteková (37) je od soboty opäť členkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Na 139. zasadnutí exekutívy dostala 75 zo 78 platných hlasov.

Veľké plus pre Slovensko

„Zvolenie Danky Bartekovej je skvelá správa pre slovenský šport a pre Slovenský olympijský a športový výbor. Individuálne členstvo v MOV je niečo mimoriadne. Zvolením Danky Bartekovej pokračujeme v ceste, ktorú vytýčil pán profesor Černušák. Pre slovenský šport sa otvára skvelá príležitosť, aby sme jej prostredníctvom mohli na pôde MOV presadzovať naše športovo-diplomatické idey a projekty,“ povedal generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.

„Teším sa na prácu pre športové a olympijské hnutie. Ako športovkyňa a olympionička sa vždy budem starať o to, aby športovci mali čo najlepšie podmienky,“ oznámila skvelú správu svetu na svojich profiloch na sociálnych sieťach zároveň s poďakovaním za podporu. Danka Barteková sa do MOV vracia po šesťmesačnej prestávke. Ešte na XXXII. olympiáde v Tokiu reprezentovala v MOV športovcov, teraz dostala dôveru ako individuálna členka spomedzi osobností svetového športu.

Deti a mládež

O svojom uplatnení a agende bude ešte hovoriť aj s prezidentom MOV Thomasom Bachom, ale ona presne vie, čo chce: „Rada by som sa venovala problematike olympijských hier mládeže, ktoré boli pre mňa štartovacou čiarou do sveta športovej diplomacie a ponúkam svoje zastupovanie športovcov vo Svetovej antidopingovej agentúre WADA.“ Dôveru dostala aj preto, že počas ôsmich rokov presvedčila, že môže byť pre olympijskú rodinu veľmi platná aj potom, čo ju v Tokiu nezvolili do komisie športovcov. Danka je nadšená z úspechu, ale jedným dychom dodáva, že tento diplomatický úspech neznamená koniec jej športovej kariéry.

Ešte Paríž 2024?

Viacnásobná medailistka z vrcholných svetových a európskych súťaží chce bojovať o cenné kovy aj naďalej vo svojom streleckom športe. Bezprostredne po tokijskej olympiáde, kde nebola spokojná so svojím výsledkom, povedala: „Cítim, že moje vystúpenie v Tokiu by nebolo tou správnou bodkou. Začínam ďalšiu sezónu, mám fantastického trénera a skvelý tím okolo seba, ale rozhodne to nechcem uzavrieť tak, že zabojujem o Paríž a potom skončím. Chcem ďalej zisťovať, na čom mám a kde sú moje limity.“