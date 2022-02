Ján Koristek po olympiáde v 25 rokoch končí: Toto nie je život!

Slovenský bežec na lyžiach Ján Koristek (25) obsadil v pretekoch na 30 km voľnou technikou s hromadným štartom na ZOH v Pekingu 40. miesto a pravdepodobne to bolo jeho posledné súťažné vystúpenie. Dvadsaťpäťročný pretekár plánuje ukončiť kariéru a venovať sa svojej živnosti.

Záverečné preteky mužov sa išli v podmienkach na hranici regulárnosti. Pre veľký mráz a silný vietor ich organizátori skrátili z 50 na 30 km a štart posunuli o hodinu neskôr. I napriek týmto opatreniam sa však išlo v teplotách okolo -17 stupňov Celzia a vietor pridal mrazu ešte navyše.

Akoby to nestačilo, Koristeka po sľubnom štarte pripravila o lepšie umiestnenie zlomená palica. "Na začiatku som sa až neuveriteľne posunul, mal som perfektne pripravené lyže a servis spravil výbornú prácu. Dostal som sa až do prvej desiatky. Žiaľ, keď sme išli do 2. kola, zlomil som palicu v stúpaní zo štadióna. Celý kopec som išiel len s jednou a spravil som tam dieru. Keď som sa snažil dotiahnuť, v tom vetre som sa vysilil a už som to nedokázal," povedal.

Koristek bol rád, že v takých náročných podmienkach sa organizátori rozhodli skrátiť trať: "Dosť sa mi uľavilo. Tie podmienky boli aj tak až neuveriteľné, zamrzla mi tvár a na občerstvovačke som sa ani nevedel napiť." Možnosť, že by odstúpil, však nepripadala do úvahy: "Nie, nie, to som si nepripúšťal. Stále som bol nastavený tak, že dôjdem až do cieľa." Koristek štartoval v Pekingu v dvoch disciplínach, v skiatlone bol 45., v sobotu si umiestnenie vylepšil o päť priečok: "Myslím si, že to budem hodnotiť pozitívne."

Dvadsaťpäťročný pretekár hneď po pretekoch prezradil, že končí športovú kariéru. "Ja sa s kariérou lúčim, v najlepšom treba prestať. Som živnostník v poľnohospodárstve a tým sa budem živiť. Už ani nie je šanca, že by ma pritom udržali. Už chcem žiť, toto už nie je život," povedal.

Prečo sa v takom mladom veku rozhodol spraviť takýto krok, priblížil pre RTVS tréner Michal Malák: "Musíme si povedať pravdu. Chýba nám systém podpory sociálneho zabezpečenia lyžiarov na Slovensku. Bežecké lyžovanie je jeden z najnáročnejších športov vôbec, kde si to vyžaduje 24 hodín byť dennodenne v príprave. To znamená, že popri zamestnaní alebo na pol úväzku to nemá zmysel robiť. Musí to byť profesionál, aby sa dokázal udržať vo svetovej konkurencii."