Pospíšilovi rupli nervy a podal si rozhodcov: V živote sa mi to nestalo!

Slovenská hokejová rozprávka v Pekingu neskončí zlatou olympijskou bodkou. Reparát s Fínskom za Vancouver 2010 nevyšiel a Slováci si zahrajú len o bronz.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovenskí hokejisti prehrali v semifinále s Fínskom 0:2. Druhý raz ťahali za kratší koniec v Pekingu s týmto súperom a na vrcholovom podujatí ťahajú 18 rokov neúspešnú sériu.

Viacerí slovenskí hokejisti sa po stretnutí sťažovali na výkony rozhodcov. Počas šiestich tretín s Fínskom a USA nemali k dispozícii presilovku.

"Na našej strane bola smola, nemali sme šťastie, neodrazil sa nám puk tak ako vo štvrťfinále s USA. Zajtra je nový deň, stále máme šancu získať medailu a urobiť úspech. Fínsky brankár chytal neskutočne, rozhodca nám nedal osem tretín presilovku, to už je na zamyslenie,“ povedal pre RTVS útočník Juraj Slafkovský.

Frustráciu neskrýval ani útočník Kristián Pospíšil, ktorý si po zápase trocha podal rozhodcov.

„Po zápase som si trochu rypol do rozhodcov. Asi som sa mal na to vykašľať, ale nemať za dva zápasy jedinú presilovku? To sa mi v živote nestalo. Na takto veľkom turnaji nemať tak dlho ani jednu presilovku? Nechcem sa na to vyhovárať, ale je to na zamyslenie,” hneval sa útočník Pospíšil pre sport.cz.

Ramsayho zverenci sa pokúsia prekonať historické maximum slovenského hokeja na olympiádach v sobotu od 14:10 proti zdolanému z druhého semifinále Švédov proti olympijskému výberu Ruska.