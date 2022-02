Sexi strieborná rýchlokorčuliarka Leerdamová: Sleduje ju 2,5-miliónový fanklub

Takú podporu nemajú ani slávnejšie futbalové mená! Holandská rýchlokorčuliarka Jutta Leerdamová (23) vyťažila zo svojej olympijskej premiéry striebro na 1 000-metrovej trati. Potešila tak takmer 2,5 milióna fanúšikov, ktorí ju sledujú na instagrame.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Sexi športovkyňa začínala na korčuliach s dlhými nožmi dosť neskoro - až v jedenástich rokoch. Dovtedy sa venovala pozemnému hokeju. „Hrala som ho osem rokov. Bavil ma, no nikdy som nebola tímovou hráčkou. Pravidelne som vysedávala na lavičke náhradníkov,“ priznala pre olympic.com.

Juniorská majsterka sveta mala raketový vzostup kariéry. Bleskovo zvládla prechod do seniorskej kategórie a k titulu majsterky Európy pridala aj svetový primát. Zaklincovala to na pekinskom ovále, kde bola rýchlejšia len Japonka Miho Takagiová. „Je to moja prvá olympiáda. Prišla som po zlato, ale spokojná som aj so striebrom.“

Jej priateľ Koen Verweij je štvornásobným olympijským medailistom. Obaja si otvorili rýchlokorčuliarsku školu, v ktorej odovzdávajú svoje skúsenosti mladým talentom. Jutta vyštudovala marketing a ekonómiu, ale v Holandsku je známou influencerkou, a najmä modelkou. Na instagram často pridáva okrem športových fotografií aj zábery svojho zvodného tela. So zvedavými fanúšikmi sa často delí o napínavé príbehy zo svojich pretekov alebo tréningov.