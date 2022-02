Petra Vlhová odkladá všetky oslavy, v hlave má len jednu vec: Dve fotky, jedna Petra, dve zlaté olympijské medaily

Desať rokov! Toľko času uplynulo medzi týmito dvomi fotografiami. Na obidvoch je naša hviezdna lyžiarka Petra Vlhová (26) v okamihoch svojej kariéry, keď tvrdila, že je najšťastnejšia na svete. To platilo v januári 2012, keď v Innsbrucku získala „malé“ olympijské zlato, ale aj vo februári 2022, keď v Pekingu vydrela „veľké“ olympijské zlato.

Prvé - malé - olympijské zlato získala v januári 2012 v Innsbrucku, ktorý hostil1. zimné olympijské hry mládeže. Uspela v hustom snežení na svahoch Patscherkofelu, kde predtým vybojovala dve smoliarske štvrté priečky v superkombinácii a v obrovskom slalome (od bronzu ju delilo 0,01, resp. 0,06 s)... „Konečne mi to vyšlo na viac než na štvrté miesto!“ boli jej prvé slová po víťazstve, ktoré sa zrodilo po dvoch najrýchlejších kolách.

Veľké olympijské zlato vybojovala za oveľa dramatickejších podmienok! Po prvom kole bola až ôsma so stratou 72 stotín na prvú Nemku Dürrovú... V druhom však excelovala a mohla skonštatovať: „Ukázala som, že som veľká bojovníčka. Dala som do toho všetko a nakoniec som vyhrala olympijské hry.“

Obe naraz

Privítanie v rodnom Liptovskom Mikuláši pripraví radnica až po skončení sezóny. Niekedy na prelome marca a apríla. Petra teraz sústredí všetko svoje úsilie na obhajobu veľkého krištáľového glóbusu. Aj preto svojim rodákom a fanúšikom odkazuje: „Verím, že sa po sezóne opäť stretneme na námestí a budeme oslavovať môj úspech - zlatú medailu, a verím, že aj veľký krištáľový glóbus!“

Boj oň odštartuje už budúci víkend v Crans Montane, kde sú na programe dva zjazdy, kde by mala Petra štartovať, lebo po návrate na Slovensko povedala: „Som veľmi namotivovaná na veľký glóbus,“ a to si žiada nastúpiť na všetky preteky! Do konca súťažného ročníka SP čaká desať pretekov a Slovenka je druhá so stratou 17 bodov na večnú súperku Američankou Shiffrinovú.

Petrina cesta k obhajobe veľkého glóbusu

26. - 27. februára: Crans Montana - dva zjazdy

5. - 6. marca: Lenzerheide - super-G + obr. slalom

11. - 12. marca: Aare - obr. slalom + slalom

16. - 20. marca: Courchevel - finále SP

Aktuálne poradie SP

1. Shiffrinová (USA) 1 026 bodov

2. VLHOVÁ (SR) 1 009

3. Brignoneová (Tal.) 772

4. Goggiová (Tal.) 769

5. Hectorová (Švéd.) 682

6. Suterová (Švajč.) 570

7. Siebenhoferová (Rak.) 547

8. Gutová-Behramiová (Švajč.) 518

9. Curtoniová (Tal.) 499

10. Gisinová (Švajč.) 409