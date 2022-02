Keď mu to oznámili, Ivan Schranz iba vyvaľoval oči: Slavia urobila z kanoniera obrancu

Pozeral „ako puk“. V tomto zmysle sa vyjadril o slovenskom futbalovom reprezentantovi Ivanovi Schranzovi (28) asistent trénera Slavie Praha Jaroslav Köstl, keď mu oznámil, že v prvom zápase play-off Európskej konferenčnej ligy (EKL) proti Fenerbahce Istanbul bude hrať pravého obrancu.

Slovenský univerzál sa však tejto úlohy zhostil na výbornú a patril k najlepším hráčom „zošívaných“. Tí odohrali v Istanbule skvelý zápas a vyhrali 3:2.

Slovenský reprezentant si prešiel v ofenzíve Slavie azda všetkými postmi. Od hrotového hráča, stredopoliara až po ľavé či pravé krídlo. Na kraji obrany však nastúpil po prvý raz a zvládol to na jednotku. „Keď sme mu to pred zápasom oznámili, pozeral, ako puk‘. Mali sme dva varianty, buď on, alebo Nigérijčan Peter Olayinka. Aj kvôli lepšej komunikácii sme sa rozhodli pre Ivana. Odohral skvelý zápas, veľmi nám pomohol,“ vysvetlil netradičný ťah Jaroslav Köstl, ktorý zastupoval hlavného kouča Trpišovského, ktorý pre chorobu v Turecku nebol.

Stáva sa už pravidlom, že keď má Slavia nejaký problém, zvolia tréneri najprekvapujúcejšie riešenie. A tentoraz to vyšlo. Pritom pred zápasom figuroval Schranz v zápise ako pravý stredopoliar. V samotnom dueli sa však musel preorientovať. „Bol to veľmi ťažký zápas. Hlavne pre mňa na nezvyklej pozícii. Ale chalani mi pomohli. Podali sme dobrý výkon a pred odvetou to máme dobre rozohrané,“ vyjadril sa slovenský futbalista, ktorý na jeseň strelil gól do siete Unionu Berlín, vďaka ktorému teraz Slavia pokračuje v EKL.