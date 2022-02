Športový psychológ Peter Kuračka radí: Prehru treba vytesniť z hlavy!

Zabudnúť a regenerovať! Presne tak znie odkaz športového psychológa Petra Kuračku (43) slovenským hokejistom. Sám dobre vie, že najväčšia časť mentálnej prípravy sa odohrala večer po semifinále s Fínmi. Kuračka dúfa, že počas neho naši reprezentanti na prehru čo najrýchlejšie zabudli.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Slovenskí hokejisti do bodky plnili zápasové pokyny, dokázali ubrániť fínske presilovky, no po inkasovanom góle sa nedokázali presadiť proti organizovanej defenzíve súpera.

Takáto prehra je z psychickej stránky mimoriadne vyčerpávajúca. „Dúfam, že chlapci dokázali semifinálový zápas čo najrýchlejšie uzavrieť a hodiť za hlavu. Určite absolvovali krátku analýzu, ale najdôležitejšie pre nich bolo v prvom rade dobre regenerovať a zabudnúť. Proste poriadne zresetovať a pripraviť sa na bitku o bronz,“ povedal Kuračka pre Nový Čas.

Výhodou môže byť, že náš súper odohral semifinále o niekoľko hodín neskôr. „V určitom zmysle to môže byť výhoda, aj keď unavení sú asi všetci rovnako. Skôr by som povedal, že dôležitejšie bude naozaj to, aký mali chlapci večer - mal byť voľnejší, pekný... Mali sa počas neho správať tak, ako keby sa tá prehra ani vôbec nestala. Toto mentálne nastavenie je kľúčové,“ dodal Kuračka s tým, že metodike trénera Craiga Ramsayho dôveruje.

„Prácu kouča Ramsayho dobre poznám, takže viem, že s partiou svojich trénerov majú tieto veci spracované, aby sa chlapci nesústredili na hlúposti a plne sa koncentrovali. Celý trénerský štáb vedie mužstvo veľmi efektívne, takže hlúpostí sa neobávam,“ uzavrel Kuračka.