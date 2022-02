Naši hokejisti bojujú o bronz i o prémie: Koľko zarobia?

Má zlato a 50 000 eur k tomu! Toľko dostane Petra Vlhová (26) od štátu za zisk najcennejšieho olympijského kovu v slalome. Naša lyžiarska kráľovná si už doma doliečuje zranený členok, aby bola fit pred finišom Svetového pohára. V ňom útočí na veľký krištáľový glóbus, ktorý obhajuje z vlaňajšej sezóny.

Liptáčka je zatiaľ jediným slovenským športovcom, ktorý vystúpil v Pekingu na stupne víťazov a získal nárok na finančnú prémiu. Jej výška bola známa už pred začiatkom hier a nemenila sa od poslednej olympiády v Tokiu. Za striebornú medailu v individuálnej súťaži bola vypísaná odmena 40 000 eur, bronz má hodnotu 30 000.

Inak je to medzi kolektívmi. Po semifinálovej prehre s Fínmi majú naši hokejisti dnes popoludní šancu vylepšiť doterajšie olympijské maximum, ktorým je 4. miesto z hier 2010 vo Vancouveri. Ak by to kapitánovi Marekovi Hrivíkovi a spol. vyšlo, každý hráč by za bronz dostal 11 000 eur. Už teraz majú všetci istých po 9 000 eur, ktoré tabuľkovo prináležia 4. miestu.

Za zlato by hokejisti brali 15 000 eur na hlavu, striebro malo hodnotu o dve tisícky menej. Novému Času to potvrdil Jozef Liba, generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru. „Ak sa hokejový zväz rozhodne na základe výkonnosti hráčov tieto fixné sumy zmeniť podľa vlastného uváženia, môže tak interne urobiť.“

Podľa magazínu Forbes si zlatú olympijskú medailu najviac cení Hongkong, ktorý vypísal za jej zisk odmenu 565 000 eur. Ani jednému z jeho troch športovcov sa však na stupne dostať nepodarilo. V susednom Česku je snoubordistka Ester Ledecká po zlatej jazde v paralelnom obrovskom slalome bohatšia bezmála o 100 000 eur. Podľa rebríčka brali za zlato menej ako Vlhová napríklad športovci Švajčiarska, USA či Rakúska.

Aké sú prémie Slovákov?

Jednotlivci

Zlato 50 000 €

Striebro 40 000 €

Bronz 30 000 €

Kolektív (na hráča)

Zlato 15 000 €

Striebro 13 000 €

Bronz 11 000 €

4. miesto 9 000 €

Koľko vypísali za zlato?

1. Hongkong 565 000 €

2. Turecko 337 000 €

3. Malajzia 209 000 €

4. Taliansko 177 000 €

12. Česko 97 000 €

15. Francúzsko 64 000 €

18. Slovensko 50 000 €

21. Švajčiarsko 38 000 €

22. USA 33 000 €

27. Rakúsko 17 000 €