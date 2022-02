Slovenský hokej už raz v histórii zvládol na vrcholnej akcii bitku o tretie miesto: Zabudnite na Fínov, motivácia je medaila!

Už raz sa to podarilo! Slovenský hokej na svetovom šampionáte 2003 vo Fínsku dokázal po prehre v semifinále so Švédmi (1:4) zvládnuť duel o 3. miesto s Čechmi (4:2) a získať bronzové medaily.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Teraz celý národ verí, že sa to zopakuje aj na zimnej olympiáde v Pekingu a zverenci trénera Craiga Ramsayho získajú historicky prvý kov pod piatimi kruhmi. Čo im do Pekingu odkazujú práve bronzoví chalani - tréner Fero Hossa a bývalí hráči Branko Radivojevič či Rasťo Staňa!

Branko Radivojevič (41), útočník

"Treba povedať, že chalani predvádzajú skvelý hokej. Hoci proti Fínom im to nevyšlo, teraz musia na tento súboj ihneď zabudnúť. Určite, sklamanie je veľké, ale treba dať hlavy hore.

Musíme pokračovať v tom, čo sme robili doteraz. Stále je motivácia obrovská, veď vyhrať posledný súboj na olympiáde a získať bronz, to slovenský hokej ešte nedosiahol. My naozaj nemáme čo stratiť a netreba ani nič meniť. Jednoducho motivácia je jasná - získať bronz!"

Rastislav Staňa (42), brankár

"Škoda semifinále, ale treba už myslieť na bronz. Bude to zápas o srdiečku a pre každého jedného hráča z nášho tímu jasná túžba získať pre seba a slovenský hokej historickú medailu pod piatimi kruhmi. Myslím si, že žiadne príhovory extra netreba, všetci si uvedomujú, o čo ide. My sme na MS 2003 tiež chceli vyhrať posledný duel na turnaji, zdolať vtedy Čechov a podarilo sa. Verím, že sa to podarí, pretože naozaj hráme na olympiáde dobre, a najmä je vidieť obrovské srdce a bojovnosť."

František Hossa (67), tréner

"Myslím si, že máme veľmi skúsený trénerský štáb, ktorý hráčov pripraví na zápas o bronz, pretože, samozrejme, na každého hráča neúspech v semifinále vplýva inakšie. Treba im dodať sebavedomie, ale chalani hrajú naozaj super, takže si myslím, že ich netreba nejako extra motivovať. Túžba získať historicky prvý cenný kov z olympiády je obrovská, bude záležať aj na tom, s kým budeme o tretie miesto hrať. Treba dobre zregenerovať, hrať trpezlivo a verím, že to zvládneme."