Tímová paralelka začne skôr: Slováci proti USA aj so Shiffrinovou!

Záverečná alpská lyžiarska súťaž na ZOH 2022 v Pekingu sa začne o hodinu skôr. Tímová paralelka odštartuje v sobotu už o 3.00 SEČ, organizátori predsunuli začiatok pre obavy zo silného vetra. Predpoveď počasia hlási rýchlosť do 30 kilometrov za hodinu. Informovala o tom agentúra AP.

Slovensko v zložení Petra Hromcová, Rebeka Jančová, Adam Žampa a Andreas Žampa si v osemfinálovom prvom kole zmeria sily s Američanmi. USA bude reprezentovať aj Mikaela Shiffrinová, pre ktorú to bude posledná šanca získať na týchto zimných olympijských hrách medailu. Do pretekov sa prihlásilo iba pätnásť družstiev, takže najvyššie nasadené Rakúsko postúpi priamo do štvrťfinále. V nomináciách je jediný zlatý medailista z pekinských individuálnych súťaží - Rakúšan Johannes Strolz zvíťazil v alpskej kombinácii a v slalome získal striebro.

tímová paralelka - dvojice osemfinále: Slovinsko - Kanada, Francúzsko - Česko, Nórsko - Poľsko, Taliansko - ROC, USA - SLOVENSKO, Nemecko - Švédsko, Švajčiarsko - Čínapozn.: Rakúsko nemá v 1. kole súpera a postúpi priamo do štvrťfinále