Fín Sasu Hovi odkazuje Slovákom: Boli ste lepší! Získate bronz

Bývalý brankár Slovana Bratislava Fín Sasu Hovi uznal, že slovenský tím bol v semifinále lepší a Suomi mali poriadnu dávku šťastia na ceste do finále. Získate bronz, verí nášmu tímu v súboji o tretie miesto!

Bývalý brankár Slovana Bratislava Fín Sasu Hovi si nemohol nechať ujsť semifinálový súboj na olympiáde v Pekingu medzi Suomi a Slovenskom. Jeho krajania postúpili do finále po víťazstve 2:0, no samotný Hovi uznal, že Slováci boli v stretnutí lepším tímom.

„Slovensko bolo posledné dve tretiny lepšie, hralo naozaj dobre. My sme len bránili, ale robili sme to veľmi dobre. Nemali sme ani jedného vylúčeného, boli sme disciplinovaní. To bolo veľmi dôležité. Ale Slovensko bolo lepším tímom. Mali sme šťastie, že sme vyhrali. Ukázali sme však veľkú defenzívnu silu a sme dobre naladení na finále. V podstate sme len bránili a náš brankár bol excelentný. Našťastie to stačilo," zhodnotil Hovi zápas pre šport.sk.

Slovenských hokejistov čaká v sobotu súboj o historicky prvý cenný kov z olympiády v ére samostatnosti. Súperom bude porazený z dvojice Rusko - Švédsko. Bez ohľadu na to, kto bude našim súperom, Sasu Hovi je presvedčený o tom, že si bronz odvezie domov práve Slovensko!

„Máte veľkú šancu. Pred zápasom som si hovoril, že kto vyhrá tento zápas, tak vyhrá zlato. Teraz, keď som videl, ako dobre hrá Slovensko, máte najväčšiu šancu na zisk bronzu.”

Tak snáď to odhadol správe a prognóza sa mu vyplní!