Už to nie je ako kedysi: Koniec kariéry Paulíny Fialkovej?

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková nevie, ako bude pokračovať jej športová kariéra. Po prebiehajúcej sezóne si plánuje dať dlhšiu pauzu a potom uvidí, čo bude ďalej. Pre TASR to uviedla po svojom záverečnom vystúpení na zimných olympijských hrách v Pekingu.

Dvadsaťdeväťročná pretekárka dosiahla v Pekingu 14. miesto v šprinte, desiate v stíhačke a na záver obsadila v náročných veterných podmienkach 26. priečku v pretekoch s hromadným štartom. So svojimi výkonmi pod piatimi kruhmi bola spokojná, dokázala si, že stále vie držať krok so svetovou špičkou. "To ma naladí do posledných troch sveťákov a čo bude ďalej, uvidíme," povedala. Na otázku TASR, či by to mohlo znamenať aj koniec kariéry odvetila: "V prvom rade rozmýšľam nad tým, že si potrebujem strašne oddýchnuť. Oveľa viacej, ako to bolo posledných desať rokov, keď som po troch týždňoch znova trénovala."



Dôvodom je vyčerpanie po dlhom účinkovaní v profesionálnom športe. Paulína Fialková sa venuje biatlonu od roku 2001, vo Svetovom pohári debutovala v roku 2012. "Po toľkých rokoch vo svetovom biatlone cítim, že som fyzicky i psychicky vyčerpaná. Potrebujem oddych a čo bude potom, uvidíme," uviedla.