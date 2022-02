Druhá šanca pre Slafkovského a spol., juniorské MS sa zopakujú: Je známe miesto aj termín!

Hovorí sa, že to môže byť najsilnejšia slovenská hokejová generácia. Partia okolo Juraja Slafkovského či Šimona Nemca dostane druhú šancu. Juniorské MS sa zopakujú, poznáme termín aj miesto konania turnaja!

MS do 20 rokov boli v decembri predčasne ukončené pre koronavírus. Napriek tomu, že Slováci úvodné dva zápasy prehrali, zavládol veľký smútok. Herne to bolo na dobrej úrovni, partia skvelá. Dokonca sa o tejto generácii hovorí ako o možno najsilnejšej v histórii slovenského hokeja. Lídrami sú útočník Juraj Slafkovský či obranca Šimon Nemec. Obaja hrajú za Slovensko aj na olympiáde v Pekingu a zámorskí experti im prognózujú TOP 10 draftu.

Druhá šanca

Skvelou správou je, že MS do 20 rokov sa zopakujú! Turnaj sa odohrá v polovici augusta v kanadskej Alberte. Potvrdil to prezident IIHF Luc Tardif pre iihf.com. „Bude to po Hlinka Gretzky Cupe. Bude to sviatok hokeja a tímy sú nadšené, že sa to podarilo," vyhlásil.

Výsledky z decembrového turnaja sa počítať nebudú, hrať sa bude úplne od začiatku s čistým štítom. Jednotlivé krajiny môžu spraviť zmeny v nominácii a vekové limity zostávajú v platnosti tak, ako platili v decembri.

Lídri dvadsiatky

Oporami pôvodného slovenského tímu na šampionáte v Edmontone a Red Deere boli brankár Šimon Latkóczy, obrancovia Samuel Kňažko, Šimon Nemec a útočníci Juraj Slafkovský, Martin Chromiak či Filip Mešár.