Asistent trénera slovenských hokejistov Ján Pardavý: Prečo nám Fíni nesedia?

Slovenskí hokejisti prehrali v semifinálovej bitke v Pekingu s Fínskom 0:2 a na ZOH si zahrajú v sobotu o bronz. Ján Pardavý (50), asistent trénera, len ťažko hľadal slová po zápase.

Slováci neuspeli na olympijských hrách v Čine aj druhý raz s Fínskom. Zahrajú si zápas o bronz, ich súperom bude porazený z duelu ROC – Švédsko.

Zverenci Craiga Ramsayho môžu stále získať prvú medailu na ZOH. Slováci odohrali skvelý zápas, no fínskeho brankára Harriho Säteriho sa im nepodarilo prekonať.

„Celé Slovensko musí byť hrdé na náš tím. Aj v dnešnom zápase sme odviedli maximum. Hrali sme proti extrémne organizovanému súperovi, ktorý hral defenzívne. Dobýjali sme fínsku bránku 60 minút, nič sa nám nedorazilo, ich brankár podal výborný výkon. Nemali sme to šťastie, aby nám niečo padlo,“ povedal pre RTVS asistent trénera Ján Pardavý.

Slovenskí hokejisti nezdolali Fínov na veľkých turnajoch už dlhých 18 rokov.

„Chalani však nechali na ľade všetko. Netuším, prečo nám Fíni nevyhovujú, je to aj ich kvalitou. Dnes sme mali na to, aby sme ich zdolali. Teraz sa musíme skoncentrovať na zápas o bronz,“ prezradil Pardavý.

O osude zápasu rozhodla akcia zo 16. minúty, po ktorej poslal Fínov do vedenia Sakari Manninen. V závere spečatil triumf severanov gólom do prázdnej bránky Harri Pesonen. "Bolo to jediné striedanie, kde sme urobili dve-tri chyby v obrannom pásme. Ale prehrali sme, v tomto boli Fíni možno trpezlivejší. Ja len dúfam, že sa svet nebude uberať takým smerom, ako hrajú Fíni, lebo taký defenzívny hokej nemôže baviť ľudí v hľadisku a ani pri televízoroch. Ale im to dnes vyšlo, dali prvý gól, nám sa nepodarilo otvoriť ich obranu. Bohužiaľ," konštatoval Ramsayho asistent.

V sobotu o 14.10 SEČ si slovenskí reprezentanti zahrajú o bronz, ich súperom bude zdolaný zo súboja ROC - Švédsko. Pardavý verí, že záverečný zápas na turnaji bude mať víťaznú bodku: "Nemyslím si, že chalanov treba nejako motivovať. Bronzová medaila je stále na stole a o ňu treba zabojovať. Do polnoci budeme smutní, potom sa musíme sústrediť. Ak vyhráme posledný zápas na turnaji, budeme šťastní."