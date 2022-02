Marinčin mal slzy na krajíčku: To, čo spravili rozhodcovia, je smutné!

Slovenskí hokejisti prehrali v piatkovom semifinále olympijského turnaja v Pekingu s Fínskom 0:2. V sobotu o 14.10 SEČ si tak zahrajú o bronz, ich súperom bude zdolaný zo súboja ROC - Švédsko.

Slováci prehrali v Pekingu aj druhý duel s Fínskom, v úvodnom vystúpení v základnej skupine mu podľahli 2:6.

Slováci sa síce neprebojovali do historického finále, stále však živia šancu na zisk prvého cenného kovu na ZOH.

"Sú to pre mňa určite smutné narodeniny. Mrzí nás, že sme prehrali. Fínov sme tlačili, mali sme veľa šancí, myslím si, že sme odohrali perfektný zápas proti mužstvu akým je Fínsko.

Už druhýkrát za sebou nám rozhodca neodpískal ani jednu presilovku, je to smutné. Klobúk dolu pred celým tímom. Aj za stavu 0:1 sme stále bojovali, verili sme si, škoda, sa nám to nepodarilo. Bohužiaľ, chýbalo nám malé šťastíčko, aby sme dali vyrovnávajúci gól," povedal pre RTVS obranca Martin Marinčin.

"Na našej strane bola smola, nemali sme šťastie, neodrazil sa nám puk tak ako vo štvrťfinále s USA. Zajtra je nový deň, stále máme šancu získať medailu a urobiť úspech. Fínsky brankár chytal neskutočne, rozhodca nám nedal osem tretín presilovku, to už je na zamyslenie. Ubránili sme vynikajúco oslabenie o dvoch hráčov. Bolo by niečo neskutočné, keby sme získali na olympiáde medaily, zajtra dáme do toho všetko a verím, že šťastie sa prikloní na našu stranu," povedal útočník Juraj Slafkovský.