Borussia Dortmund doma zakopla s Glasgowom Rangers, Barcelona remizovala s Neapolom

Futbalisti FC Barcelona remizovali v šlágri štvrtkových duelov play off o osemfinále Európskej ligy s Neapolom 1:1.

Katalánci doma prehrávali po zásahu Piotra Zieliňského v 29. minúte. Remízu zariadil v 59. minúte Ferran Torres z pokutového kopu. V drese Neapola sa nepredstavil slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, ktorý si lieči svalové zranenie.

Tretí tím Serie A sa na Camp Nou spoliehal na rýchle protiútoky a skóre mohol otvoriť už v 22. min. Osmihen utiekol obrane domácich a rútil sa sám na brankára Ter Stegena, no z uhla ho neprekonal. V 29. min to už tímu spod Vezuvu vyšlo. Elmas na seba naviazal dvoch hráčov Barcelony, poslal spätnú prihrávku Zieliňskému a ten na dvakrát skóroval. Katalánci sa dostali k vyrovnaniu po hodine hry, Juan Jesus zahral v šestnástke rukou a Torres to potrestal. Ten istý hráč mohol otočiť skóre, keď sa k nemu dostala lopta v šestnástke v 88. min, no z dobrej pozície prestrelil bránu.

Borussia Dortmund bez zraneného kanoniera Erlinga Brauta Haalanda podľahla doma Glasgowu Rangers 2:4. Zenit Petrohrad prehral doma s Betisom Sevilla 2:3, keď všetkých päť gólov padlo v prvom polčase. Moldavský Šeriff Tiraspoľ si dobré výkony z Ligy majstrov preniesol aj do druhej najprestížnejšej európskej súťaže, keď doma zdolal portugalský Sporting Braga 2:0.

Atalanta Bergamo doma otočila duel s Olympiakosom Pireus, keď v priebehu troch minút dvakrát skóroval albánsky obranca Berat Djimsiti. Lipsko a San Sebastian sa rozišli po remíze 2:2, keď oba tímy skórovali raz z pokutového kopu.

Európska liga - play off o osemfinále, 1. zápasy:

FC Sevilla - Dinamo Záhreb 3:1 (3:1)

Góly: 13. Rakitič (z 11 m), 44. Ocampos, 45.+1. Martial - 41. Oršič

Atalanta Bergamo - Olympiakos Pireus 2:1 (0:1)

Góly: 61. a 63. Djimsiti - 16. Soares

RB Lipsko - Real Sociedad San Sebastian 2:2 (1:1)

Góly: 30. Nkunku, 82. Forsberg (z 11 m) - 8. Le Normand, 64. Oyarzabal (z 11 m)

FC Porto - Lazio Rím 2:1 (1:1)

Góly: 37. a 49. T. Martinez - 23. Zaccagni

FC Barcelona - SSC Neapol 1:1 (0:1)

Góly: 59. Torres (z 11 m) - 29. Zieliňski

Zenit Petrohrad - Betis Sevilla 2:3 (2:3)

Góly: 25. Dziuba, 28. Malcom - 8. G. Rodriguez, 18. Willian Jose, 41. Guardado

Borussia Dortmund - Glasgow Rangers 2:4 (0:2)

Góly: 51. Bellingham, 82. Guerreiro - 38. Tavernier, 41. Morelos, 49. Lundstram, 54. Zagadou (vlastný)

Šeriff Tiraspoľ - SC Braga 2:0 (1:0)

Góly: 43. Thill, 83. Traore