Schranzova Slavia v prestrelke zdolala favorizované Fenerbahce, Holec nezabránil najtesnejšej prehre

Futbalisti Slavie Praha úspešne vstúpili do vyraďovacej časti Európskej konferenčnej ligy. V úvodnom zápase play off o osemfinále zvíťazili na ihrisku Fenerbahce Istanbul 3:2. Slovenský stredopoliar Ivan Schranz odohral celý duel.

Slavia v zápase ani raz neprehrávala. Dôležitý krok na ceste za postupom urobili „zošívaní" po hodine hry, keď skórovali dvakrát v priebehu troch minút a dostali sa do vedenia 3:1. Súper Slovana Bratislava v skupinovej fáze súťaže PAOK Solún prehral na ihrisku dánskeho FC Midtjylland 0:1.

Druhý pražský klub Sparta prehral doma s Partizanom Belehrad 0:1. Na trávniku sa v drese domácich predstavili aj traja Slováci. Dominik Holec v bránke, Dávid Hancko v obrane a od 57. min v strede poľa aj Lukáš Haraslín. Sparta vstúpila do duelu aktívne a v 10. min mohol otvoriť skóre práve Hancko, no jeho hlavičku vyrazil brankár Popovič. Hostia prevzali opraty duelu až v záverečnej štvrťhodine. V 78. min zachytili v strede ihriska rozohrávku domácich, na dlhočizný pas si ideálne nabehol holandský ofenzívny stredopoliar Queensy Menig a oblúčikom prekonal Holeca. „Grobari" mohli o šesť minút zvýšiť, no slovenský gólman sa zaskvel tvárou v tvár Jojičovi.

Európska konferenčná liga - play off o osemfinále, 1. zápasy:

AC Sparta Praha - Partizan Belehrad 0:1 (0:0)

Gól: 78. Menig

/D. Holec odchytal celý duel, D. Hancko odohral celé stretnutie, L. Haraslín nastúpil v 57. min/

Olympique Marseille - FK Karabach Agdam 3:1 (2:0)

Góly: 41. a 44. Milik, 90.+2. Payet - 85. Kady

Leicester City - FC Randers 4:1 (1:1)

Góly: 23. Ndidi, 43. Barnes, 54. Daka, 74. Dewsbury-Hall - 45. Hammershoy-Mistrati

Celtic Glasgow - FK Bodö/Glimt 1:3 (0:1)

Góly: 79. Maeda - 7. Espejord, 56. Pellegrino, 81. Vetlesen

Fenerbahce Istanbul - SK Slavia Praha 2:3 (0:1)

Góly: 58. Pelkas, 83. Kadioglu - 45. Traore, 62. Dorley, 64. Lingr

/I. Schranz (Slavia) odohral celý duel/

FC Midtjylland - PAOK Solún 1:0 (1:0)

Góly: 20. Andersson

Rapid Viedeň - Vitesse Arnhem 2:1 (2:0)

Góly: 1. Druijf, 16. Grüll - 74. Openda, ČK: 65. Stojkovič (Rapid) po 2. ŽK

PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv 1:0 (1:0)

Gól: 11. Gakpo