Hrozivý moment počas súťaže vo freestylovom lyžovaní: Fínska hviezda zbúrala kameramana!

Strašidelne vyzerajúci moment našťastie nespôsobil ani jednému aktérovi žiadne zdravotné ujmy. Hviezdny Fín dokoca ešte dokončil svoju jazdu, no od rozhodcov si vyslúžil, pochopiteľne, len veľmi chabé hodnotenie - 18/100. Kameramanovi síce chvíľu trvalo, kým sa postavil opäť na nohy, ale s menšou pomocou od kolegov sa mu to napokon podarilo.

⚠️ Watch out for the cameraperson! 💥



Does Jon Sallinen owe them a new camera? 🎥😉#Beijing2022 pic.twitter.com/0la1rF5kmD