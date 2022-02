Fair-play gesto hodné skutočného šampióna: Najskôr počkal a objal posledného, až potom rozpútal oslavy!

Kolumbijčan dorazil do cieľa s takmer 20-minútovou stratou. Za ten čas sa už trojnásobný olympijský medailista pohyboval za cieľovou páskou, ale oslavovať triumf ho ani nenapadlo. „Všetci športovci sa musia navzájom rešpektovať,“ povedal rodák z Oulu o svojom rozhodnutí počkať aj na posledného pretekára z 95-členného štartového poľa. „Každý na sebe tvrdo pracoval, aby tu mohol byť. Na olympijských hrách musíme preukázať tento druh rešpektu voči krajinám, ktoré nemajú rozpočet na to, aby dosiahli špičkové výsledky, na rozdiel od najlepších krajín,“ vysvetlil.

After finishing last in the #CrossCountrySkiing 15km, Carlos Quintana 🇨🇴 was embraced by #Gold medallist Iivo Niskanen 🇫🇮.



“All athletes must respect each other, everyone has worked hard to be here,” said the Olympic champion during the press conference.



What a moment ❤️ pic.twitter.com/PZHyGWQdcM