Tréneri mládeže HC Košice o zverencovi Jurajovi Slafkovskom: Talent ako on sa narodí raz za čas!

Fandí mu a drží palce! Šéftréner mládeže v HC Košice Miroslav Kozárik (55) je pyšný na výkony mladého Juraja Slafkovského (17), ktorý na olympiáde v Pekingu patrí k najlepším strelcom. Odchovanec košického hokeja aj jemu vďačí za to, že Slovensko po postupe do semifinále siaha na medaily!

Nádejný útočník TPS Turku vyrastal a hokejovo sa mu darilo v Košiciach, kde patril k veľkým talentom. „Už od príchodu patril k najtalentovanejším hráčom. Mal fyzické predpoklady a dobre našliapnuté. Je pravda, že bol až o dve kategórie ,ostaršený‘ a aj vďaka trénerom výkonnostne rástol. Dostal priestor, chopil sa toho a bola radosť s ním pracovať! Hovorím o zhruba piatich rokoch dozadu. Vedel čítať hru, bol silný na puku, dokázal sa aj individuálne presadiť,“ spomenul jeho bývalý tréner v Košiciach, ktorý veľmi pozorne sleduje výkony slovenského tímu v Číne.

„Také talenty ako Juraj sa nerodia často. Samozrejme, že jeho rast ďalej sledujem aj v zahraničí. Je naším odchovancom a pýchou HC Košice. Týka sa to aj ďalších Košičanov - Tomáša Jurča, Martina Marinčina, ale aj Martina Gernáta,“ uviedol Kozárik.

Hoci pozná Slafkovského potenciál, výkonmi v Číne ho príjemne prekvapil. „Prajem mu veľa ďalších úspechov a keď mu to takto pôjde ďalej, smer NHL je jasný. Je to perspektívny hráč s veľkou budúcnosťou. S Jurajom sme sa stretli pred odchodom na olympiádu, zapojil sa v Košiciach do tréningového procesu juniorov. Juraj napreduje mentálne a aj hokejovo. Teším sa nielen ja, ale aj moji kolegovia Marcel Šimurda, Tomáš Kochan, Vladimír Svitek, Vladimír Marinčin a Tomáš Pollák. Tiež patria do okruhu tých, ktorí Ďurovi v začiatkoch kariéry pomohli. Radosť máme nielen z jeho úspechov, ale aj z úspechov celého slovenského tímu, lebo náš hokej to potrebuje,“ dodal mládežnícky kouč.