Šéf zväzu Miroslav Šatan o postupe mladého tímu do bojov o medailu: Môžu prekonať zlatú generáciu!

Je na celé mužstvo hrdý a verí, že ešte nepovedali na olympijskom turnaji posledné slovo. Šéf zväzu a držiteľ všetkých cenných kovov z MS Miroslav Šatan (47) je už niekoľko dní v dejisku hier. Naživo si užil postup slovenského tímu do semifinále, kde ich dnes ráno o 5.10 SEČ čakal duel s Fínskom. Pre denník Nový Čas povedal, že ak mladý výber spod Tatier získa historický cenný kov pod piatimi kruhmi, tak prekoná aj zlatú generáciu, ktorá vo Vancouveri prehrala boj o bronz!

Šatan úvod hokejového turnaja sledoval pre pracovné povinnosti na Slovensku, ale cez víkend už doletel do Pekingu, kde sa pripojil k výprave. „Som v Číne od nášho zápasu s Lotyšskom. Musím povedať, že výkony mužstva postupne gradovali a som hrdý na tento mladý tím. Chalani naozaj hrajú so srdcom, kolektívne a dodržujú systém kouča Ramsayho, čo prináša aj ovocie,“ povedal pre Nový Čas Šatan, pre ktorého je to už siedma účasť pod piatimi kruhmi. Päťkrát bol na ZOH ako hráč, dva-

krát v pozícii funkcionára.

Prepíšu históriu?

Slovensko po dlhých 12 rokoch zabojuje druhýkrát o historickú medailu z hokejového turnaja na zimných hrách. „Nám sa to vo Vancouveri 2010 nepodarilo. Táto mladá generácia môže prepísať históriu a prekonať zlatú generáciu na zimných hrách,“ pokračovala hokejová legenda, ktorú mrzí, že tribúny na štadiónoch zívajú prázdnotou. „Je to škoda, hlavne pre hráčov, ale, žiaľ, také sú pandemické opatrenia.“

Zaradil sa medzi lídrov

Šatan ako tínedžer debutoval pod piatimi kruhmi v roku 1994 v nórskom Lillehammeri, kde sa s 9 gólmi stal najlepším strelcom olympijskeho turnaja. Teraz niečo podobné môže zopakovať 17-ročný mladík Juraj Slafkovský, ktorý do dnešného semifinále s Fínmi už päťkrát skóroval.

„Juraj mi pripomína môj debut v Lillehammeri. V takom mladom veku ukazuje veľký talent, a najmä to, že sa zaradil medzi lídrov tímu. Hrá naozaj super a výkonmi sa odmeňuje za našu dôveru,“ dodal na záver šéf zväzu Miroslav Šatan.

Šatan pod piatimi kruhmi

Hráč:

1994 Lillehammer

1998 Nagano

2002 Salt Lake City

2006 Turín

2010 Vancouver

Generálny manažér:

2018 Pjongčang

Prezident zväzu:

2022 Peking