Chaotický záver sezóny Formuly 1 má šokujúcu dohru: Padla prvá hlava!

Stolička pod Masim sa triasla od kontroverznej decembrovej Veľkej Ceny Abú Zabí. Nahradia ho Eduardo Freitas, ktorý túto funkciu vykonával viac ako dve dekády vo vytrvalostných motošportových sériách a Niels Wittich. Ten má zas skúsenosti z nemeckej špičkovej súťaže športových áut DTM.

„Michael Masi, ktorý posledné tri roky vykonával veľmi náročnú prácu ako riaditeľ pretekov Formuly 1, dostane novú ponuku v rámci FIA," uviedol prezident federácie Mohammed Ben Sulayem v oficiálnom vyhlásení.

FIA k tomuto kroku pristúpila v dôsledku Masiho chaotických rozhodnutí po havárii Kanaďana Nicolasa Latifiho v posledných kolách záverečných pretekov ročníka 2021. Austrálčanove zmätočné a kuriózne rozhodnutia sprevádzané komunikáciou so šéfmi Mercedesu a Red Bullu, ktorých jazdci bojovali o titul, znevýhodnili Lewisa Hamiltona v boji o ôsmy celkový triumf a prekonanie rekordu legendárneho Michaela Schumachera.

Britský pretekár bol síce na ojazdených pneumatikách, ale na druhého Maxa Verstappena mal pred haváriou Latifiho priepastný náskok. Holandský jazdec sa naňho vďaka výjazdu bezpečnostného vozidla dotiahol, v poslednom kole ho predbehol a získal svoj premiérový titul.

