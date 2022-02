Futbalový obranca Lukáš Štetina mení dres, v českej lige ale zostane hrať

Slovenský futbalový obranca Lukáš Štetina (30) odišiel zo Sparty Praha na hosťovanie do Slovana Liberec. Vo štvrtok o tom informovali "rudí" na oficiálnom webe.

Štetina pôsobil na Letnej takmer päť rokov, v lete mu tam vyprší platná zmluva.

"Pre mňa je Sparta klub, ktorý navždy zostane v mojom srdci. Budem na ňu spomínať len v dobrom. Aj keď som to tu nemal vždy jednoduché, tak tento klub milujem," povedal 30-ročný stopér.

Štetina prišiel do Sparty v roku 2017 z Dukly Praha. Výborne mu vyšla prvá sezóna a kabína ho zvolila za hráča roka. V septembri 2020 sa vážne zranil v slovenskej reprezentácii, potom sa už nedokázal natrvalo etablovať do základu v klube. So Spartou získal triumf v Českom pohári, odohral 64 ligových zápasov, 10 duelov v MOL Cupe a 6 stretnutí v európskych pohároch. Strelil v nich tri góly.