Po rande so smrťou myslí na golf: Woodsove prvé slová o návrate

Vlani sa pozrel smrti do očí a teraz pomaly myslí na návrat na green. Jeden z najlepších golfistov sveta Tiger Woods (46) sa pomaly ale iste dostáva z následkov ťažkej autonehody. Fanúšikovia a sponzori si ale kladú otázku: Kedy sa ich miláčik opäť zapojí do bojov na PGA Tour?

"Kiež by som vám mohol povedať, kedy budem zase hrať," povedal Woods pred turnajom Genesis Invitational v Los Angeles. Práve tento turnaj slávny golfista organizuje.

"Chcem vedieť, kedy budem zase hrať, ale aktuálne neviem. Moje golfové aktivity boli veľmi obmedzené. Môžem čipovať a patovať, ale na dlhé rany to ešte nie je. Stále tiež pracujem na chôdzi," pokračoval rodák z Kalifornie.

Woods si stále dáva dohromady zranenú nohu, ktorú si škaredo poranil pred rokom pri autonehode. Víťaz 15 major turnajov už dokáže chodiť na bežiacom páse, ale na golfové ihrisko to zatiaľ nie je.

"Dokážem byť v aute, ale chodiť po golfovom ihrisku, to je úplne iná vec. Mám pred sebou stále dlhú cestu," pokračoval 46-ročný golfista. "V tomto veku už sa človek nelieči tak rýchlo, čo je frustrujúce. Ešte nedokážem odohrať všetky golfové kolá, ale stále na tom pracujem," povedal.

Woods mal otvorenú zlomeninu pravej nohy. Pochrámal si aj členok a chodidlo. Musel podstúpiť operáciu, pri ktorej mu bolo do dolnej končatiny voperovaných niekoľko skrutiek. Podľa Woodsových slov už sa na PGA Tour nikdy nevráti v plnej paráde. Nebude tak hrať všetky turnaje, ale bude starostlivo vyberať. Dokonca je tu možnosť, že by hral iba major.

"Vrátim sa a budem obchádzať kompletný program? Nie. To už sa nikdy nestane. Sem tam budem hrať určité akcie, ale už to nebude na plný úväzok," dodal. Naposledy sa objavil na turnaji pre otcov a synov PNC Championship, kde štartoval práve so synom Charliom v decembri roku 2021. Duo vtedy skončilo na druhom mieste.