Ledecká na kombinačný slalom takmer nenastúpila: V bolestiach kúsok od bronzu!

Na tretiu Federicu Brignoneovú stratila 80 stotín sekundy! Českej lyžiarke a snoubordistke Ester Ledeckej (26) ušla v alpskej kombinácii medaila.

Napokon obsadila štvrtú priečku, keď nezúročila výhodné postavenie po zjazde, v ktorom strácala na vedúcu Rakúšanku Scheyerovú z druhej priečky 1 stotiny sekundy.

Je toto vôbec možné? Shiffrinová nedokončila ani kombináciu, končí bez medaily

Ledecká druhú časť kombinácie, slalom, išla zranená. Keď prišla do cieľa zostala v predklone. "V jednom momente to vyzeralo, že slalom ani nepôjde," priznal pre ČT Sport jej fyzioterapeut Michal Lešák. Olympijská víťazka v paralelnom obrovskom slalome v snoubordingu sa totiž pri tréningovej jazde pred slalomom zranilo. Malo by ísť o zranenie v dolnej časti tela a preto bol štart Ledeckej ohrozený.

"Je to veľmi bolestivé zranenie. Použili sme nejaké analgetiká a rozhodnutie o štarte sme nechali na Ester. Tá sa rozhodla až na poslednú chvíľu," dodal Lešák.