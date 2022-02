Odmena Vlhovej za zlato? V porovnaní s Češkou Ledeckou ako chudobná príbuzná!

Akú finančnú odmenu dostane Petra Vlhová za zlato na olympiáde v Pekingu? V porovnaní s Češkou Ester Ledeckou je to výrazne menšia čiastka. A koľko by v prípade zisku zlata dostali slovenskí hokejisti?

Slovensko získalo na olympijských hrách v Pekingu zatiaľ jednu medailu. Zásluhou lyžiarky Petry Vlhovej tú najcennejšej hodnoty - zlatú. Podľa forbes.com za toto zlato dostane 50-tisíc eur. V porovnaní s niektorými krajinami táto suma vyznieva žalostne.

Napríklad v Singapure si športovec za zlato v individuálnej disciplíne z olympiády príde na 650-tisíc eur. V Kazachstane zlato "vyvážia" čiastkou 220-tisíc eur, v Malajzii je odmena 207-tisíc eur. Spomedzi európskych krajín si olympijské zlato cenia najviac v Taliansku, kde je odmena v prepočte zhruba 187-tisíc eur.

Zaujímavo vyznie porovnanie Slovenska a Česka. Aj Česi majú zatiaľ na konte jednu zlatú medailu, ktorú získala fenomenálna Ester Ledecká v snoubordingu. Za tento cenný kov však dostane v svojej krajine zhruba 2-krát toľko, ako Vlhová na Slovensku! Podľa Forbes čiastku v hodnote 98-tisíc eur. Hodnota zlata na Slovensku zodpovedá bronzu v Česku...

Radosť nám robia slovenskí hokejisti, ktorí postúpili už do semifinále, v ktorom sa stretnú s Fínskom. Ak by sa zverencom Craiga Ramsayho čisto teoreticky podarilo vyhrať zlato, akú odmenu by získali? Každý člen víťazného tímu by inkasoval po 15-tisíc eur.