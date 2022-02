Zmeny v extraligových kluboch: Výmena medzi Trenčínom a Bystricou, štyri nové tváre na Liptove

Slovenský hokejový útočník Lukáš Paukovček zmenil pôsobisko v posledný deň prestupového obdobia (15. februára), keď z Dukly Trenčín zamieril do Banskej Bystrice. Opačným smerom putoval obranca Adam Žiak. Poslednú možnosť na posilnenie svojich kádrov využili aj Liptovský Mikuláš či Nitra.

Do kádra Liptovského Mikuláša, ktorý je na poslednej 12. priečke Tipos extraligy, pribudli štyri nové tváre. Zo Zvolena prišiel slovenský útočník Dalibor Ďuriš a ofenzívu by mal posilniť aj Rus Ildar Šiksatdarov. Do zadných radov pribudli skúsený slovenský obranca Juraj Cebák a Američan Brandon Fehd.



V kádri Liptákov nedávno skončil ruský obranca Alexander Šepelev, po ktorom siahla Nitra. Jeho príchod pod Zobor však ešte nie je stopercentne spečatený. "Momentálne prebieha proces vybavovania jeho víz z Ruska, preto k dnešnému dňu nie je súčasťou A-tímu a nie je ani v tréningovom procese. Jeho možný príchod bude aktuálny až po vybavení povolení z jeho strany," uviedol nitriansky klub na oficiálnej stránke.



V klube HC Košice nepokračuje útočník Jakub Linet. Jeho hosťovanie z klubu Vlci Žilina sa skončilo k 15. februáru. Linet začal sezónu 2021/2022 na hosťovaní v HK Martin, v decembri zamieril do Košíc. Ročník dohrá v drese žilinských "vlkov", ktorí sú suverénne na čele druhej najvyššej súťaže.