Slovenský hrdina Patrik Rybár: Nepochopil som to! Chceli nás zarezať alebo čo?

Brankár Patrik Rybár jedným z hlavných strojcov slovenského olympijského sna v Pekingu! Po stretnutí s Američanmi ale poukázal na kontroverzný moment, ktorý mohol ľahko prikloniť misky váh na opačnú stranu.

Slovensko sa po veľkej dráme dostalo cez USA do semifinále olympijského hokejového turnaja v Pekingu. Má šancu na historický zápis do dejín slovenského hokeja v samostatnej republike. Kľúčovým momentom zápasu bolo ubránené oslabenie o dvoch hráčov v tretej tretine, ktoré trvalo 82 sekúnd.

Po vylúčení obrancu Martina Gernáta dostal dvojminútový trest za zdržiavanie hry brankár Patrik Rybár. Dôvod? Vykorčuľoval takmer až do medzikružia, kde prikryl puk. Kontroverzný moment, ktorý hrdinu slovenského tímu nenechal chladným a neveriacky krútil hlavou aj pri pozápasových rozhovoroch.

„Nepochopil som to. Nevedel som, že takéto pravidlo existuje. Miliónkrát sa mi stalo, že som puk zastavil mimo bránkoviska. Nechápem, prečo to teraz odpískali, keď na druhej strane ich gólman chytil puk, podržal ho, potom išiel rozohrať a rozhodcovia nepískali. Neviem, či nás chceli zarezať, alebo čo?! Našťastie sa pravda ukázala a ubránili sme to," opisoval kľúčový moment stretnutia slovenský brankár, cituje ho portál sport.cz.