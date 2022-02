Výkon Patrika Rybára komentuje otec zdržanlivo: Rodičia sa tíško tešia, len aby nič nezakríkli

Neskrýval radosť, no vyjadroval sa opatrne. Bývalý slovenský reprezentant Pavol Rybár (50) je hrdý na výkon, ktorý predviedol jeho syn Patrik (28) vo štvrťfinálovom zápase na ZOH proti USA. Zároveň však dúfa, že slovenské ťaženie sa neskončí bez medailového úspechu, a preto famóznu výhru komentoval s rešpektom.

Američania už od úvodu vybehli na slovenský tím, Rybár však držal nádej pri viacerých veľkých šanciach až do poslednej sekundy. V predĺžení hranom 3 na 3 mohol dvakrát rozhodnúť Matty Beniers, Rybár zakaždým zachránil svoj tím. Necelú minútu pred koncom extra času Rybár aj do tretice zastavil Beniersa. A keď slovenský brankár zneškodnil aj šancu Američana so slovenskými koreňmi Matthewa Kniesa, duel dospel do samostatných nájazdov. V nich bol jediným úspešným exekútorom Cehlárik, ktorý rozhodol o postupe SR do semifinále. „Zápas sme sledovali s manželkou, veľmi sme to pred obrazovkou prežívali. Sme neskutočne radi za to, ako to dopadlo, a sme hrdí na syna. Nechcem však nič zakríknuť, čo sa týka ďalšieho ťaženia, preto nebudem synov výkon ďalej komentovať. Som ale veľmi hrdý a mám radosť,“ uviedol stručne, no s obrovskou radosťou v hlase Pavol Rybár.

„Američanov som pred nájazdmi nemal prečítaných, snažil som sa ich čítať za hry. Z akej strany ide, na akú stranu má hokejku. Podarilo sa mi to a nedostal som gól. Pri tom mojom vylúčení som ani nevedel, že nejaké také pravidlo existuje. Stalo sa miliónkrát, že som to zastavil mimo bránkoviska a teraz to neviem prečo odpískal. Na druhej strane tiež gólman chytil puk, podržal to, išiel rozohrať a rozhodca to neodpískal. Takže neviem, či nás chceli zarezať. Nakoniec sa pravda ukázala, dali sme ten druhý a dotiahli sme to do predĺženia. Vyhral šťastnejší,“ zhodnotil svoj výkon samotný Patrik Rybár.