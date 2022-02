Cehlárik žolíkom z karantény: Výborná šanca ukázať svetu, kto sme!

Príbeh ako z rozprávky! Jeho účasť na zimnej olympiáde v Pekingu bola ohrozená, mal pozitívny test počas záverečnej prípravy v Bratislave a vyše týždňa trčal v karanténe. Musel absolvovať až štyri negatívne testy, aby napokon do Pekingu odletel a pridal sa k nášmu tímu ako posledný hráč. Teraz je z neho národný hrdina. Reč je o útočníkovi Petrovi Cehlárikovi (26), ktorý gólom v nájazdoch poslal slovenský tím po 12 rokoch opäť do bojov o medailu na ZOH!

Bol to doslova boj s časom, ale zvládol to a teraz si užíva spoločne so spoluhráčmi druhýkrát v samostatnej ére postup do semifinále. „Keď som sa v Bratislave na zraze dozvedel, že mám pozitívny výsledok testu, tak sa priznám, že ma to prekvapilo. Neostávalo mi nič iné, ako zotrvať v karanténe a veriť, že budem mať štyri negatívne testy potrebné na odlet do Pekingu,“ povedal pre hockeyslovakia útočník Peter Cehlárik, ktorý sa k výprave na zimných hrách pripojil až v nedeľu 6. februára. „Som rád, že už som s chalanmi na olympiáde, jediné, čo ma mrzí, že som nestihol otvorenie hier,“ pokračoval útočník Avangardu Omsk.

Hoci sa Cehlárik pomaličky rozbiehal, v posledných dvoch vyraďovacích stretnutiach bol kľúčovou postavou tímu a začal bodovať. V osemfinále proti Nemecku (4:0) strelil gól a asistoval a vo štvrťfinále proti USA premenil ako jediný samostatný nájazd. „Som hrdý na celý tím. Je to skvelá šanca pre nás, turnaj sa pre nás ešte nekončí. Verím, že zvládneme aj ďalšie dva zápasy,“ reagoval pre RTVS hrdina Cehlárik a vyjadril sa aj k nájazdu. „Na rozcvičke som si vyskúšal túto kľučku, som rád, že mi to vyšlo. Je to výborná šanca pre našu krajinu ukázať svetu, kto sme.“