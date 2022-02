Bratov Žampovcov čaká ešte na ZOH tímová súťaž: Prekvapia outsideri?

Žiaden Rakúšan, Švajčiar či Nór. Olympijské zlato zo slalomu putuje do Francúzska zásluhou Clementa Noëla (24)

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Skoro dvojmetrový Noël zaútočil v druhom kole až zo šiestej pozície a dravá jazda slávila úspech. „Boli to jedny z najdôležitejších pretekov mojej kariéry. Vedel som, že mám formu. V januári sa mi veľmi nedarilo, no tunajšie tréningy boli dobré. Nemám slov, ktorými by som to všetko opísal,“ vyhlásil dojatý Francúz v mixzóne.

Slovensko malo na pekinskom svahu v najtechnickejšej disciplíne dvojnásobné zastúpenie. Z bratov Žampovcov sa viac darilo skúsenejšiemu Adamovi, ktorého klasifikovali v cieli na25. mieste s mankom 6,92 sekundy za víťazom. Andreas v druhom kole riskoval a preteky nedokončil.

„Slalom som išiel po dvoch rokoch,“ prezradil Adam. „V dolnej časti trate to bolo viac zatočené a rozbité. Neudržal som tam tempo. Škoda, že som sa nedostal do tridsiatky prvého kola, lebo by som mal lepšiu pozíciu na útok. Vidieť, že level v mužskom slalome je obrovský. Ja sa budem naďalej venovať obráku.“

Piaty lyžiar z olympijskej kombinácie 2014 priznal, že v slalome nečakal žiadne zázraky. „Zázrak je, že som skončil 25.“ Priznal, že trochu ho zradil výstroj, lebo nemal takú odozvu od lyží, akú si predstavoval.

Obaja bratia budú štartovať ešte v tímovej súťaži spolu s Hromcovou a Jančovou. „My budeme outsideri, ale to sme boli aj v hokeji. A vidíte, Američania letia domov,“ povedal Andreas Žampa.