Slováci už poznajú semifinálového súpera: Rozhodla o ňom výhra Fínska

Tretími semifinalistami olympijského turnaja v Pekingu sa stali Fíni, ktorí si poradili vo štvrťfinále so Švajčiarmi 5:1.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Základ triumfu položili už v prvej tretine, ktorú vyhrali 2:0, v závere za stavu 3:1 pridali dva góly do prázdnej bránky. "Suomi" sa v boji o finále stretnú v piatok so Slovákmi, ktorí vyradili USA (3:2 po nájazdoch). V prvom vzájomnom dueli v základnej skupine zdolali tím Craiga Ramsayho 6:2.

Fíni mali od úvodu herne navrch. V 7. min veterán Anttila ešte prestrelil z dobrej pozície, ale o dve minúty neskôr už poslal favorita do vedenia Aaltonen, ktorý zblízka dorazil do siete Frimanovu strelu. Švajčiari kontrovali šancou Herzoga, z ľavého kruhu však vystrelil priamo do Säteriho. V 11. min viedli "Suomi" už o dva góly, Lehtonen vypálil od modrej čiary a puk sa od brániaceho Alatala a masky brankára Berru poodrážal až do siete.

V druhej časti sa obraz hry veľmi nezmenil, naďalej ju režírovali severania. V 24. min zachytil zlú rozohrávku súpera Björninen, naservíroval puk pred bránku Anttilovi, ktorý namieril presne - 3:0. Vyhnal tým z bránky Berru, ktorého nahradil Genoni. Ten hneď po naskočení do hry čelil fínskemu prečísleniu, Pakarinenovi v rozhodujúcej chvíli odskočil puk z hokejky. Švajčiari nič nevzdávali, do hry ich dostal presilovkový gól skúseného Ambühla po výbornej práci Corviho. Helvéti ožili, Hollenstein v závere iba tesne minul fínsku bránku.

Švajčiari vstúpili do tretej tretiny mohutným náporom. Blízko ku kontaktnému gólu bol Malgin, ktorý trafil ľavú žŕdku. Fíni sa stiahli dozadu a spoliehali sa už iba na brejky, z jedného mal možnosť zvýšiť náskok Nättinen, no pohorel na Genonim. V 54. min švajčiarsky brankár udržal svoj tím v hre, keď vychytal aj Anttilu, ktorý unikol v oslabení. Helvéti sa rozhodli už 5 min pred koncom počas presilovky odvolať brankára, ale power play im nevyšla. Naopak Pakarinen a Hartikainen gólmi do prázdnej bránky spečatili výsledok na konečných 5:1 a definitívne rozhodol o postupe "Suomi" do semifinále.

Fínsko - Švajčiarsko 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Góly: 9. Aaltonen (Friman, Nättinen), 11. Lehtonen (Hietanen, Manninen), 24. Anttila (Björninen), 56. Pakarinen (Filppula, Pesonen), 57. Hartikainen - 38. Ambühl (Corvi, Haas). Rozhodovali: Ansons (Lot.), Gouin (Kan.) - Hynek (ČR), Oliver (USA), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky 0:1, oslabenia: 0:0, 948 divákov.

Fínsko: Säteri - Hietanen, Lehtonen, Vatanen, Lindbohm, Kemiläinen, Friman, Pokka, Ohtamaa - Hartikainen, Manninen, Markus Granlund - Pakarinen, Filppula, Pesonen - Komarov, Nättinen, Aaltonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen.

Švajčiarsko: Berra (24. Genoni) - Diaz, Müller, Weber, Loeffel, Fora, Frick, Alatalo - Hofmann, Haas, Ambühl - Thürkauf, Corvi, Andrighetto - Herzog, Malgin, Mottet - Moser, Bertschy, Hollenstein - Simion.

Semifinále, piatok 18. februára

Slovensko - Fínsko

ROC - Švédsko/Kanada

Zápas o 3. miesto, sobota 19. februára

14:10 zdolaní semifinalisti

Finále, nedeľa 20. februára

5:10 víťazi semifinále