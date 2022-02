V Česku sa už hovorí o konci trénera Pešána: Je na čase sa popozerať do zahraničia

Obrovské sklamanie! Český hokej zažíva po vypadnutí v predkole play off na ZOH v Pekingu krízu. Takú, akú za svoju 113-ročnú históriu (myslí sa týma aj československý hokej) nezažil.

A aj preto sa v českom hokeji ozývajú hlasy, že tréner Filip Pešán (44) by mal skončiť.

"Je to sklamanie. Čo k tomu povedať? Dopadlo to, ako to dopadlo, čakali sme viac. Keď sa Pešán vráti, tak sa bude situácia riešiť na výkonnom výbore," uviedol pre ČTK prezident českého hokejového zväzu Tomáš Král.

Odvolanie Pešána je teda reálne. Medailovú krízu českého hokeja nezastavil. Na vlaňajších MS v Rige vypadli Česi po mizerných výkonoch už vo štvrťfinále a teraz v Pekingu sa po prvý raz v samostatnosti Česka na ZOH nepredstavili ani vo štvrťfinále.

"Je na mieste sa popozerať do zahraničia. Je jasné, že sa to musí riešiť," uznal pre Radiožurnál Král.